به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال بارسلونا - آرسنال در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتند که در پایان با برتری 3 بر یک نماینده اسپانیا، این دیدار به پایان رسید. پخش این دیدار از طریق شبکه سوم سیما و از آنجا که بازی دو تیم از پرطرفدارترین تیم های فوتبال جهان بود، قطعا مخاطبان بیشماری (بخوانید میلیونی) را پای شبکه سوم سیما نشانده بود. اما نکته عذاب آور این دیدار به گزارشگر مسابقه بازمی گشت که به نظر می رسد اصول بدیهی گزارش یک مسابقه فوتبال از شبکه سراسری و ملی را فراموش کرده بود و پیوسته نظرات خود را به مخاطبان القا می کرد و در این بین به دفعات، نامنصفانه قضاوت کرد.

آرسنال در شرایطی به بارسلونا باخت که از دقیقه 56 این دیدار، با اخراج "رابین فن پرسی" 10 نفره به کار خود ادامه داد. این موضوع با توجه به بازی خوبی که آرسنال در نیمه نخست از خود نشان داده بود، توپچی ها را تحت تاثیر قرار داد و می توان یکی از اصلی ترین دلایل شکست سنگین آرسنال را به همین موضوع مرتبط دانست.



اخراج فن پرسی در شرایطی صورت گرفت که داور مسابقه، ماسیمو بوساکا، رفتار سختگیرانه ای از خود نشان داد و به گفته مقامات یوفا، می توانست با یک تذکر جدی به این بازیکن، کار قضاوت را پی بگیرد. گزارشگر بازی اما نظر دیگری داشت و تاکید می کرد که اخراج صحیح بوده و حتی از این هم پا را فراتر گذاشت و گفت خطای نیمه نخست فن پرسی بر روی آبیدال مستحق کارت قرمز بوده و داور مماشات کرده است.



اینکه گزارشگر مسابقه که اصلی ترین وظیفه او گزارش بازی است در نقش یک همه "چیزدان" ظاهر می شود، اتفاقی نیست که در فوتبال ما تازگی داشته باشد اما اینکه وی، اینچنین آشکارا به حمایت از تیم مورد علاقه خود (بارسلونا) می پردازد، آزاردهنده است. آقای گزارشگر در خصوص حرکت نیمه نخست آبیدال که گلوی فن پرسی را فشرد و نیز ضربه عامدانه پای چپ آلوز به سمیر نصری حرفی به میان نیاورد.



برای یک گزارشگر مسابقه فوتبال، درک تاکتیک های مسابقه و علم روز این رشته از اولویت ها محسوب می شود اما این دیدار ارزشمند به لحاظ فنی چقدر مورد بررسی قرار گرفت؟ برای تمام آنهایی که آگاهی نسبی نسبت به فوتبال دارند، نیک می دانند که بازی در نیوکمپ مقابل بارسلونای امروز، دشوارترین کار ممکن است ، آن هم مقابل بارسایی که در خطر حذف قرار دارد. اما آرسن ونگر در نیمه نخست این دیدار با چینش بسیار عالی نفرات خود، فقط دو موقعیت گل به بارسلونا داد که یکی از آنها منجر به گل شد. این را می توان یک شاهکار تاکتیکی دانست که از سوی آرسنال در این دیدار به اجرا درآمد اما گزارشگر مسابقه مدام بر این نکته تاکید داشت که توپ و میدان در اختیار بارسلوناست و این تیم مستحق به ثمر رساندن گل است.



در اینکه بارسلونا بهترین تیم فوتبال جهان است و فوتبال "فردا" را بازی می کند هیچ تردیدی نیست اما ارائه تاکتیک های بجای تیم حریف، در این دیدار ، تحسین برانگیز بود اما نه برای گزارشگری که آشکارا تمام هم و غمش پیروزی نماینده اسپانیا بود. در حالی که مخاطب آقای گزارشگر میلیون ها بیننده است ایشان با چه مجوزی اینچنین از تیم مورد علاقه خود حمایت می کند و پیشاپیش از حذف آرسنال و صعود بارسلونا داد سخن می دهد؟ چگونه است که تریبون سیما در اختیار افرادی قرار می گیرد که مخاطب خود را به هیچ می انگارند و سلایق و علایق خود را آن هم به طرز بیرحمانه ای به آنها تحمیل می کنند؟ رسانه ملی باید در خصوص نحوه انتخاب گزارشگر و البته کارشناس دقت عمل بیشتری به خرج دهد.