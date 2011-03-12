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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۹

آبان به مهر خبر داد:

نثر معاصر در "یک پله از هزار" بررسی می‌شود

نثر معاصر در "یک پله از هزار" بررسی می‌شود

علی آبان از آماده‌سازی کتاب "یک پله از هزار" که در آن نثر معاصر مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، خبر داد.

علی آبان شاعر و منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب "یک پله از هزار" با رویکرد بررسی نثر معاصر توسط نشر جمال هنر منتشر خواهد شد. این کتاب در چند شاخه موضوعی مختلف مانند داستان، نثر دانشگاهی، روزنامه و مطبوعات و دیگر نثرها به تحلیل نثرهای معاصر خواهد پرداخت.

وی افزود: شاید کتاب‌هایی با این رویکرد زیاد در بازار دیده نشده باشند و با این ویژگی "یک پله از هزار" می‌تواند برای دانشگاهیان و غیردانشگاهیان منبع و مرجع مناسبی برای تحقیق و پژوهش باشد. این کتاب در حجمی حدود 250 صفحه منتشر می‌شود و در حال حاضر مراحل فنی پیش از چاپ را طی می‌کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مشغول کار بر روی یک کتاب دیگر به نام "شاعران دانشگاهی" هستم که این کتاب هم رویکردی پژوهشی و تحلیلی دارد. به احتمال زیاد انتشار این کتاب تا تابستان سال 90 طول بکشد. در این کتاب از بهار با عنوان پدر شعر دانشگاهی یاد شده و تا نسل شاعران دانشگاهی امروز، شعر و افکار شاعران دانشگاهی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

آبان گفت: در این کتاب شاعران دانشگاهی ایران را به سه نسل تقسیم‌بندی کرده‌ام. نسل اول از مرحوم بهار شروع می‌شود و شاعرانی چون خانلری، آذرخشی، فروزانفر و... را شامل می‌شود. نسل دوم شاعرانی چون شفیعی کدکنی، اوستا و مصفا را در بر می‌گیرد و نسل سوم هم شامل شاعرانی چون سید حسن حسینی، قیصر امین‌پور، موسوی گرمارودی، روزبه و... است.

این منتقد افزود: اساس کتاب بیشتر براساس شناخت ویژگی‌ها و مولفه‌های شعر هر نسل همراه با مقایسه هر نسل با نسل بعد و قبلش است. نوآوری، افکار و درونمایه‌های شعری شاعران این سه نسل نیز در نگارش کتاب مورد توجه بوده است. نسل اول سنتی‌تر بودند. نسل دوم جرات بیشتری پیدا کردند و این جسارت در نسل سوم به اوج می‌رسد که قالب‌های نیمایی و سپید در این نسل کاملا نهادینه می‌شود.

نویسنده کتاب " از کوچه تا پرواز" ادامه داد: این کتاب موضوع پایان‌نامه دکتری من بود و به آن بسیار علاقه داشتم و برایم موضوعی تازه و جالب بود. این کتاب بین 600 تا 700 صفحه حجم خواهد داشت و به احتمال قوی توسط نشر زوار چاپ می‌شود.

وی گفت: کتاب دیگرم که به زودی چاپ می‌شود، "تاریخ ادبیات و نقد ادبی در ایران و جهان" است که شاید با نام "ده فصل" منتشر شود. در این کتاب در 10 فصل جداگانه به ادبیات ایران و جهان، نقد ادبی، سبک‌شناسی، انواع ادبی و... پرداخته‌ام. کتاب موخره‌ای شامل برگزیده شعر شاعران ایران و جهان دارد و با حدود 600 صفحه تا یک ماه دیگر یا زودتر به بازار خواهد آمد.

آبان در پایان گفت: این کتاب توسط نشر جمال هنر منتشر می‌شود و می‌تواند دایره‌المعارفی برای علاقه‌مندان باشد.

کد مطلب 1272208

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