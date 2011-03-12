علی آبان شاعر و منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب "یک پله از هزار" با رویکرد بررسی نثر معاصر توسط نشر جمال هنر منتشر خواهد شد. این کتاب در چند شاخه موضوعی مختلف مانند داستان، نثر دانشگاهی، روزنامه و مطبوعات و دیگر نثرها به تحلیل نثرهای معاصر خواهد پرداخت.

وی افزود: شاید کتاب‌هایی با این رویکرد زیاد در بازار دیده نشده باشند و با این ویژگی "یک پله از هزار" می‌تواند برای دانشگاهیان و غیردانشگاهیان منبع و مرجع مناسبی برای تحقیق و پژوهش باشد. این کتاب در حجمی حدود 250 صفحه منتشر می‌شود و در حال حاضر مراحل فنی پیش از چاپ را طی می‌کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مشغول کار بر روی یک کتاب دیگر به نام "شاعران دانشگاهی" هستم که این کتاب هم رویکردی پژوهشی و تحلیلی دارد. به احتمال زیاد انتشار این کتاب تا تابستان سال 90 طول بکشد. در این کتاب از بهار با عنوان پدر شعر دانشگاهی یاد شده و تا نسل شاعران دانشگاهی امروز، شعر و افکار شاعران دانشگاهی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

آبان گفت: در این کتاب شاعران دانشگاهی ایران را به سه نسل تقسیم‌بندی کرده‌ام. نسل اول از مرحوم بهار شروع می‌شود و شاعرانی چون خانلری، آذرخشی، فروزانفر و... را شامل می‌شود. نسل دوم شاعرانی چون شفیعی کدکنی، اوستا و مصفا را در بر می‌گیرد و نسل سوم هم شامل شاعرانی چون سید حسن حسینی، قیصر امین‌پور، موسوی گرمارودی، روزبه و... است.

این منتقد افزود: اساس کتاب بیشتر براساس شناخت ویژگی‌ها و مولفه‌های شعر هر نسل همراه با مقایسه هر نسل با نسل بعد و قبلش است. نوآوری، افکار و درونمایه‌های شعری شاعران این سه نسل نیز در نگارش کتاب مورد توجه بوده است. نسل اول سنتی‌تر بودند. نسل دوم جرات بیشتری پیدا کردند و این جسارت در نسل سوم به اوج می‌رسد که قالب‌های نیمایی و سپید در این نسل کاملا نهادینه می‌شود.

نویسنده کتاب " از کوچه تا پرواز" ادامه داد: این کتاب موضوع پایان‌نامه دکتری من بود و به آن بسیار علاقه داشتم و برایم موضوعی تازه و جالب بود. این کتاب بین 600 تا 700 صفحه حجم خواهد داشت و به احتمال قوی توسط نشر زوار چاپ می‌شود.

وی گفت: کتاب دیگرم که به زودی چاپ می‌شود، "تاریخ ادبیات و نقد ادبی در ایران و جهان" است که شاید با نام "ده فصل" منتشر شود. در این کتاب در 10 فصل جداگانه به ادبیات ایران و جهان، نقد ادبی، سبک‌شناسی، انواع ادبی و... پرداخته‌ام. کتاب موخره‌ای شامل برگزیده شعر شاعران ایران و جهان دارد و با حدود 600 صفحه تا یک ماه دیگر یا زودتر به بازار خواهد آمد.

آبان در پایان گفت: این کتاب توسط نشر جمال هنر منتشر می‌شود و می‌تواند دایره‌المعارفی برای علاقه‌مندان باشد.