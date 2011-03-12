داوران جشنواره پویانمایی دست و دل باز بودند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران که شب جمعه 19 اسفندماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار شد، برگزیدگان فراوانی داشت. این مراسم که نزدیک به یک ساعت طول کشید آنقدر برگزیده داشت که از ابتدا تا انتها حاضرین روی سن به اهدا جوایز برگزیدگان مشغول بودند.

یکی از نکات قابل توجه در این مراسم هدایت عکاسان حاضر در جلوی سن بود که انتظامات به بدترین شکل ممکن آن‌ها را پشت سر هم و به صف کرده بودند و از عکاسان خواستند در همان موقعیت عکس بیندازند. زمانی که عکاس خبرگزاری مهر نسبت به این مساله معترض شد انتظامات سالن به او گفتند اصلا شما عکاسی نکنید.

اما جوایز این جشنواره که نشان از دست و دل بازی هیئت داوران دارد، به بیشتر آثار تعلق گرفت. اگرچه آثار تعداد آثار شرکت کننده در این جشنواره زیاد بود اما تعدد جوایز این جشنواره را تا اندازه زیادی از حالت غیر رقابتی خارج می‌کند.

در بخش مسابقه سینمای ایران کیانوش عابدی کارگردان فیلم "نوازنده" جایزه فیلم اول جشنواره هفتم پویانمایی تهران شامل تندیس طلایی به همراه پنج عدد سکه تمام بهار آزادی را به خاطر فیلمنامه‌ای جذاب و روان و فضا سازی‌ای چشم نواز از آن خود کرد.

همچنین تندیس نقره‌ای و چهار سکه تمام بهار آزادی برای فیلم دوم به خاطر قصه‌ای جذاب و استفاده مناسب از تکنیک در جهت پیشبرد داستان به مهدی خرمیان کارگردان فیلم "کیمیاگر" اهدا شد. هیئت داوران تندیس برنزی و سه سکه تمام بهار آزادی را برای فیلم سوم به نغمه فرزانه کارگردان فیلم "محبوس در زمان " به خاطر مفهومی عمیق و دارای هویت به همراه ریتم مناسب در اثر دادند.

همچنین تندیس طلایی و پنج سکه تمام بهار آزادی برای بهترین فیلم با موضوع کودک و نوجوان به خاطر شخصیت‌هایی دوست داشتنی، انیمیتی چشمگیر، موضوعی آموزنده و کودکانه و در یک کلام ساده و دوست داشتنی به محمود مختاری و هادی طبسی کارگردانان فیلم "الاکلنگ " اهدا شد.

در بخش بهترین اثر تلویزیونی، تندیس طلایی به همراه چهار سکه تمام بهار آزادی به خاطر مجموعه آثار به علی درخشی و تندیس طلایی و چهار عدد سکه تمام بهار آزادی برای بهترین اثر تبلیغی به خاطر فضا و داستانی مناسب در ارتباط با موضوع به امیر محمد دهستانی برای تیزر "نیسان قشقایی" اهدا شد.

در بخش بهترین فیلم تجربی، هیئت داوران هیچ ‌یک از فیلم‌های ارایه شده را در خور این جایزه ندانست، اما جایزه خود را که شامل تندیس نقره‌ای و چهار سکه تمام بهار آزادی بود، به ‌خاطر تولید فیلم‌های خلاقانه و متفاوت به اشکان رهگذر تهیه کننده مجموعه آثار "شرکت هورخش " اهدا کرد.

همچنین تندیس طلایی و چهار سکه تمام بهار آزادی برای بهترین فیلمنامه به خاطر یک اثر سنتی، صمیمی و ایرانی به فیلمنامه "کدو قلقله زن " نوشته زنده یاد منوچهر احترامی رسید.

در بخش مسابقه ایران، بهزاد رجبی‌پور به‌ خاطر زمان‌بندی و متحرک سازی در ساخت فیلم "پارازیت" به عنوان بهترین پویانما (انیماتور) معرفی و تندیس طلایی به همراه پنج سکه تمام بهار آزادی به او اهدا شد.

علیرضا صالحی کارگردان فیلم "دستان آلوده" تندیس طلایی و چهار سکه تمام بهار آزادی برای بهترین فضاسازی، به خاطر خلق فضایی عجیب و نورپردازی را از آن خود کرد.

جایزه بهترین موسیقی شامل تندیس طلایی و چهار سکه تمام بهار آزادی به خاطر ساخت یک اثر موزون، آوایی و متناسب با محتوا به میلاد فرزانه " سازنده موسیقی فیلم "محبوس در زمان " رسید. همچنین در بخش بهترین صداگذاری، تندیس طلایی و چهار سکه تمام بهار آزادی به خاطر فضا سازی بسیار عالی با صداهایی مناسب به مهرشاد ملکوتی صداگذار فیلم "روباهی که به دنبال صدا رفت " اهدا شد.

هیئت داوران اولین دیپلم افتخار جشنواره به همراه یک سکه تمام بهار آزادی را به خاطر فعالیت بی‌وقفه در زمینه ساخت موسیقی و صدا گذاری فیلم‌های پویانمایی را به مهرداد نبئی اهدا کرد. دیپلم افتخار جشنواره به همراه یک سکه تمام بهار آزادی به خاطر کارگردانی روان در فضایی متفاوت به علیرضا صالحی برای فیلم "دستان گل آلود" اهدا شد.

همچنین دیپلم افتخار این بخش به همراه یک سکه تمام بهار آزادی به خاطر کارگردانی فیلمی بسیار کوتاه به مفهومی موجز، به "اشکان رهگذر " برای فیلم "تو... " تعلق گرفت.

هیئت داوران دیپلم افتخار دیگر خود را به همراه یک سکه تمام بهار آزادی، به خاطر تلاش برای ساخت فضایی متفاوت به کارگردان فیلم "بز و بزغاله " به مرجان کشانی اهدا کردند. دیپلم افتخاری هم به خاطر خلاقیت در دوبله و بداهه‌گویی به محمدرضا علیمردانی تعلق گرفت.

هیئت داوران جایزه ویژه خود شامل تندیس طلایی و پنج سکه تمام بهار آزادی را به دلیل یک فیلم کامل و بدون نقص با بهره‌گیری از یک عمر تجربه به عبدالله علیمراد کارگردان فیلم "کشاورز و ربات " تقدیم کرد. جایزه ویژه دبیر جشنواره شامل تندیس طلایی و پنج سکه تمام بهار آزادی، به خاطر جسارت در تولید فیلم بلند سینمایی و استفاده درست از ادبیات کهن به وحید نصیریان کارگردان فیلم "قلب سیمرغ " رسید.

در بخش دانشجویی تندیس طلایی به همراه سه سکه تمام بهار آزادی برای بهترین فیلم نامه به فیلم نامه فیلم "سِرّ و پند " به کارگردانی نجمه بهنام نیا اهدا شد و تندیس طلایی در بخش مسابقه دانشجویی ایران به همراه سه سکه تمام بهار آزدای به خاطر بهترین انیماتوری به وحید عطایی کارگردان فیلم "آخرین قاب عکس" تعلق گرفت.

هیئت داوران تندیس طلایی به همراه سه سکه تمام بهار آزادی را به خاطر بهترین کارگردانی به حمیده جوادی برای فیلم "نیم پرده " اهدا کرد. دیپلم افتخار بخش دانشجویی به همراه یک سکه تمام بهار آزادی به خاطر فضا سازی مناسب به عاطفه یوسفی برای ساخت فیلم "پهلوان اکبر " رسید.



دیپلم افتخار به همراه یک سکه تمام بهار آزادی، به روح‌الله سعادتمند به خاطر کارگردانی فیلم "پشت بوم" تقدیم شد. آخرین دیپلم افتخار بخش دانشجویی به همراه یک سکه تمام بهار آزادی به خاطر متحرک سازی مناسب در فیلم "سوسک کوچک" به حسین ملایمی کارگردان فیلم تعلق گرفت.



هیئت داوران در بخش بین الملل هم دست پر آمده بودند. در این بخش فیلم "مرد عصبانی" به کارگردانی آنیتا کیلی از کشور نروژ تندیس طلایی فیلم اول به همراه پنج سکه تمام بهار آزادی به خاطر اثری خلاقانه که با رویکردی شاعرانه و حساس، موضوعی جدی و اجتماعی را مطرح می‌کند، کسب کرد.

همچنین تندیس نقره‌ای به فیلم دوم به همراه چهار سکه تمام بهار آزادی به خاطر داستان‌سرایی رویایی و تصویرپردازی قدرتمند به فیلم "درخت اسرار آمیز کودکی من " ساخته ناتالیا میژویان از کشور روسیهاهدا شد. تندیس برنزی فیلم سوم نیز به همراه سه سکه تمام بهار آزادی، به خاطر آفرینش نوع جدیدی از داستان سرایی بصری به باستین دوبوآ کارگردان فیلم "ماداگاسکار، یادداشت‌های روزانه سفر" از کشور فرانسه اهدا شد.

تندیس طلایی بهترین فیلم با موضوع کودک و نوجوان به‌همراه پنج سکه تمام بهار آزادی به خاطر داستانی با آهنگی مناسب و قدرتمند درباره دوستی تقدیم به فیلم "نهان و آشکار" ساخته فیلیپ هانت از کشور بریتانیا شد.

اولین دیپلم افتخار جشنواره به همراه یک سکه تمام بهار آزادی به خاطر روایتی استادانه و زیبا به فیلم "کلمه بُر" ساخته ایزو تغوا از کشور فرانسه اهدا شد. دیپلم افتخار و یک سکه تمام بهار آزادی به دلیل مکاشفه‌ای اصیل و پر انرژی در خیابان به بلو" برای فیلم "انفجار بزرگ، غرش بزرگ " از کشور ایتالیا تعلق گرفت.

دیپلم افتخار و یک سکه تمام بهار آزادی بخاطر پیامی جاودانه درباره همکاری، به فیلم ایرانی "الاکلنگ " ساخته محمود مختاری و هادی طبسی از ایران رسید. جایزه بهترین اثر دانشجویی شامل تندیس طلایی به همراه سه سکه تمام بهار آزادی به دلیل گرافیکی زیبا و سَبک یک‌دست و ناب به ورونیکا اُبرتووا کارگردان فیلم "ویلیام " از کشور اسلواکی تعلق گرفت.

فیلم "آفتاب پرست، زبان سرخ و سررنگی " به کارگردانی علی درخشی هم از ایران جایزه بهترین اثر تلویزیونی شامل تندیس طلایی به همراه چهار سکه تمام بهار آزادی به خاطر نشاط انگیزی صادقانه و نگاه تازه و رنگین به طنز را از آن خود کرد.

تندیس طلایی بهترین اثر تبلیغی به همراه چهار سکه تمام بهار آزادی برای تأویلی پویا و سرزنده از موضوع، به فیلم "غریزه حیوانی، جام جهانی فوتبال 2010 " ساخته کریستوفر گینِس از کشور ترینیداد و توباگو، اهدا شد.انیمیشن بلند "زیر شیروانی: امروز تولد چه کسی است؟ " به خاطر جشنی از تخیل و روایتی بی زمان، به عنوان بهترین اثر بلند بخش مسابقه بین‌الملل شناخته شد و جایزه این بخش شامل تندیس طلایی به همراه پنج سکه تمام بهار آزادی به یژی بارتا کارگردان این فیلم از کشور جمهوری چک اهدا شد.

هیئت داوران بین‌الملل، جایزه ویژه خود شامل تندیس طلایی و پنج عدد سکه تمام بهار آزادی را به خاطر شخصیت‌پردازی همراه با تصویرپردازی شاعرانه بصری به فیلم "من دو نفر بودم" ساخته شیوا صادق اسدی از کشور ایران اهدا کرد.

در بخش سیفژ فیلم بلند "ستاره کوپرنیک" ساخته آندژی اُژهوفسکی و زجیسوای کودوا از کشور لهستان، تندیس سیفژ به همراه لوح یادبود را دریافت کردند. همچنین لوح یادبود به فیلم "ماشا و خرس" ساخته اولِگ اُژینوف از کشور روسیه اهدا شد. جام سفالین؛ جایزه ویژه انجمن بین‌المللی فیلمساز انیمیشن (آسیفا) به اشکان رهگذر برای تولیدات شرکت "شرکت هورخش" تعلق گرفت که وی جایزه خود را از دستان روانبخش صادقی، سعید توکلیان و احمد عربانی دریافت کرد.