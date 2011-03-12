مشکلات محلات گلستان آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا صبح شنبه در نشست این شورا، گفت: جلسات شوراهای فرادستی باید از دفتر کار شورا خارج و میدانی شود و به تناسب مشکلات و نیازهای مردم در ادارات و یا شوراهای بخش و روستا تشکیل شود.

وی افزود: بازدیدهای میدانی از سطح روستاها و بخش های تابعه را مهم برشمرد و افزود: اینگونه بازدیدها می تواند در شناسائی مشکلات و کمبودهای منطقه موثر باشد.

وی گفت: استفاده از مشاوران کارآمد و متخصص در شورا توسط شورای اسلامی استان به شورای عالی کشور پیشنهاد شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان بر فعال شدن کمیسیون های مختلف این شورا تاکید کرد و گفت: برخی از طرح ها و مصوبات باید در کمیته های تخصصی بررسی شود.

حسین مقصودلو نژاد پیشنهاد کرد تا در سال جدید جلسات این شورا با حضور برخی از مسئولان ادارات و نهادها برگزار شود.

عضو دیگر شورای اسلامی شهرستان گرگان با اشاره به به جایگاه والای شورا در قانون اساسی گفت: شورا باید علاوه بر بررسی مشکلات و تصویب مصوبات بر وظیفه نظارتی خود نیز عمل کند.

عباسعلی رستاقی افزود: شوراهای فرادستی باید بر عملکرد شوراها نظارت کافی داشته باشند.

عضو دیگر شورای اسلامی شهرستان گرگان هم بر تعامل هر چه بیشتر اعضای شوراهای اسلامی با مدیران دستگاه ها و ادارات مختلف تاکید کرد.

حسن مدرس زاده اظهار داشت: نظرسنجی و میزان رضایتمندی مردم ازعملکرد شورا معیار خوبی برای ادامه فعالیت ها و یا تغییر شیوه و روش عملکرد در سال آینده خواهد بود.