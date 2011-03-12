بهره وری در کشور مغفول واقع شده است/ غفلت از تحول اداری در وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر متکان امروز شنبه در نخستین همایش تحول اداری و بهره وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه با بیان این مطلب افزود: در کشور با نگاه عمیق به تحول اداری و بهره وری، مفاهیم سازمانی، کیفیت و کمیت سازمانی و مدیریت سازمانی سر و کار داریم اما در عمل به این موضوع کمتر فکر می‌کنیم.

وی افزود: در این راستا باید دید ورودی و خروجی چیست. آیا ورودی با خروجی همخوانی دارد یا این پایش مستمر است؟ مطرح شدن تمام این موارد بر تحول اداری و بهره وری بسیار موثر است.

متکان با بیان اینکه در حال حاضر تنها به مسایل برون سازمانی فکر می‌کنیم تاکید کرد: از مبانی و مفاهیم درون سازمانی غافل شده ایم.

معاون مالی و اداری و مدیریت منابع وزارت علوم در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: برای مثال مدتی است تکریم ارباب رجوع را در سازمان‌های مختلف پیگیری می‌کنیم اما در انتها به روابط برون سازمانی می‌رسیم و همکاران ما در سازمان‌های مختلف هیچ وقت به این موضوع توجه نمی‌کنند. این امر یک ضعف عمده است و دلیل آن عدم آموزش در اجزای یک سازمان خوب است.

متکان ادامه داد: برای رسیدن به اهداف سازمانی باید ابتدا این اهداف را به خوبی شناخت و آن را به درستی تعریف کرد.

وی از آموزش‌ها و حمایت‌های مادی در راستای توسعه آموزش و تعلیم و تربیت در این راستا خبر داد و گفت: از همکاران خود در معاونت‌های اداری دانشگاه‌ها می‌خواهم با ایجاد همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در جهت اعتلای سازمانی حرکت کنند تا بتوان نه تنها سازمان‌های دولتی را ارتقا داد بلکه تعلیم و تربیت مورد نیاز را استمرار بخشید.

معاون وزیر علوم اظهار داشت: دفتر توسعه و بهره وری وزارت علوم آمادگی دارد تا به منظور از بین بردن رخوت اداری و بهره وری در سازمانهای دولتی، از آنها حمایت مادی، آموزشی و فنی داشته باشد.