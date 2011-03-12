تقویت نیروی انسانی و توجه به انسداد مرزها مهمترین اولویت مرزبانی است

سردار محمد کاظم تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تایباد اظهارداشت: در سال جاری برای تامین امنیت و انسداد فیزیکی و مراقبت از مرزها از امکانات ابتیکی و الکترونیکی استفاده شده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 240 درگیری با اشرار مسلح در خراسان رضوی داشته ایم که حاصل آن کشف پنج تن و 800 کیلو گرم مواد مخدر بوده که 55 درصد آن هروئین فشرده و مابقی تریاک و حشیش بوده است.

وی اظهار داشت : در سال جاری، در همین درگیری ها 45 نفر از اشرار و قاچاقچیان به هلاکت رسیده اند.

وی گفت: مرزهای خراسان رضوی بدلیل حضور بیگانگان و کشورهای عضو ناتو که خود مشوقی برای اشرار و قاچاقچیان هستند، ناامن شده با این وجود نیروی انتظامی اجازه نمی دهد که اشرار در این مناطق جولان دهند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی، از مردم خواست در صورت داشتن هر گونه اطلاعات از اشرار آن را به نیروی انتظامی منتقل کنند.

وی گفت: ازطرفی مسئولین سیاسی و مرزبانان افغانستان نیز نباید اجازه فعالیت اشرار و قاچاقچیان را در آن طرف مرز بدهند.



