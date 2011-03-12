حسن عامه کن، برادر علی عامه کن که مانند او تصویرگر است در مورد درگذشت این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: برادرم روز پنج شنبه، 19 اسفند به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

وی با بیان اینکه برادرش در در آرامگاه خانوادگی‌شان به خاک سپرده شده است، افزود: مراسم سوم او برگزار شده و قرار است مراسم هفتم روز سه شنبه، 24 اسفند بعد از اذان مغرب و عشا در حرم "آقا سید جلال الدین اشرف" واقع در آستانه اشرفیه برگزار شود.

علی عامه کن، نقاش و تصویرگر متولد پنجم شهریور 1355 در گیلان بود. وی مدرک کارشناسی نقاشی خود را از جهاد دانشگاهی در سال 1380 در یافت و از سال 1375 شروع به تصویرگری برای کودکان کرد.

وی به همراه حسن عامه‌کن سال‌ها در زمینه تصویرگری فعالیت کردند. آنها جوایز گوناگونی دریافت کرده‌اند و بارها و بارها در نمایشگاه‌های مختلف تصویرگری حضور داشته‌اند. جایزه کفش طلایی ایتالیا، جایزه سارمده ایتالیا و جایزه جشنواره قصص قرآنی در ایران، از جوایزی است که حسن عامه‌کن تاکنون دریافت کرده و علی عامه‌کن نیز برنده جایزه پادووای ایتالیا و کفش طلایی ایتالیا بوده است.

انجمن تصویرگران در شهریور سال جاری برای حمایت از این هنرمند جوان تصمیم به برگزاری یک حراج کردند و تصویرگران خارجی هم با شنیدن خبر بیماری عامه کن آثار خود را برای فروش در اختیار وی قرار دادند.

