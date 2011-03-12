۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

مراسم درگذشت علی عامه کن در آستانه اشرفیه برگزار می‌شود

مراسم درگذشت علی عامه‌کن که مدت‌ها به دلیل بیماری سرطان در بستر بیماری بسر می‌برد، در زادگاهش آستانه اشرفیه برگزار می‌شود.

حسن عامه کن، برادر علی عامه کن که مانند او تصویرگر است در مورد درگذشت این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: برادرم روز پنج شنبه، 19 اسفند به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

وی با بیان اینکه برادرش در در آرامگاه خانوادگی‌شان به خاک سپرده شده است، افزود: مراسم سوم او برگزار شده و قرار است مراسم هفتم روز سه شنبه، 24 اسفند بعد از اذان مغرب و عشا در حرم "آقا سید جلال الدین اشرف" واقع در آستانه اشرفیه برگزار شود.

علی عامه کن، نقاش و تصویرگر متولد پنجم شهریور 1355 در گیلان بود. وی مدرک کارشناسی نقاشی خود را از جهاد دانشگاهی در سال 1380 در یافت و از سال 1375 شروع به تصویرگری برای کودکان کرد.

وی به همراه حسن عامه‌کن سال‌ها در زمینه تصویرگری فعالیت کردند. آنها جوایز گوناگونی دریافت کرده‌اند و بارها و بارها در نمایشگاه‌های مختلف تصویرگری حضور داشته‌اند. جایزه کفش طلایی ایتالیا، جایزه سارمده ایتالیا و جایزه جشنواره قصص قرآنی در ایران، از جوایزی است که حسن عامه‌کن تاکنون دریافت کرده و علی عامه‌کن نیز برنده جایزه پادووای ایتالیا و کفش طلایی ایتالیا بوده است.

انجمن تصویرگران در شهریور سال جاری برای حمایت از این هنرمند جوان تصمیم به برگزاری یک حراج کردند و تصویرگران خارجی هم با شنیدن خبر بیماری عامه کن آثار خود را برای فروش در اختیار وی قرار دادند.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به جامعه هنرمندان تسلیت می‌گوید.
 

کد مطلب 1272223

