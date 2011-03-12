الوحده حریف الهلال در دیدار نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ولیعهد عربستان جمعه شب با رویارویی تیم‌های الوحده و الاتفاق پیگیری شد. این بازی که در ورزشگاه ملک عبدالعزیز شهر مکه برگزار شد، در وقت‌های معمول و اضافه به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید تا اینکه در ضربات پنالتی تیم الوحده برتری 3 بر 2 را از آن خود کرد و فینالیست جام ولیعهد عربستان شد.

در این بازی برای تیم الوحده یوسف القدیوی (27) و عصام الراقی (62 - پنالتی) گلزنی کردند و گل‌های تیم الاتفاق نیز توسط سباستین تیگالی (49) و سیاف البیشی (80) به ثمر رسید.

بدین ترتیب دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی یا همان جام ولیعهد عربستان روز جمعه 15 آوریل 2011 (26 فروردین 1390) بین تیمهای الهلال و الوحده برگزار خواهد شد.