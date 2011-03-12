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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

جام ولیعهد عربستان/

الوحده حریف الهلال در دیدار نهایی شد

الوحده حریف الهلال در دیدار نهایی شد

تیم الوحده با تحمیل شکست به تیم الاتفاق حریف الهلال در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام ولیعهد عربستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ولیعهد عربستان جمعه شب با رویارویی تیم‌های الوحده و الاتفاق پیگیری شد. این بازی که در ورزشگاه ملک عبدالعزیز شهر مکه برگزار شد، در وقت‌های معمول و اضافه به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید تا اینکه در ضربات پنالتی تیم الوحده برتری 3 بر 2 را از آن خود کرد و فینالیست جام ولیعهد عربستان شد.

در این بازی برای تیم الوحده یوسف القدیوی (27) و عصام الراقی (62 - پنالتی) گلزنی کردند و گل‌های تیم الاتفاق نیز توسط سباستین تیگالی (49) و سیاف البیشی (80) به ثمر رسید.

بدین ترتیب دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی یا همان جام ولیعهد عربستان روز جمعه 15 آوریل 2011 (26 فروردین 1390) بین تیمهای الهلال و الوحده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1272224

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