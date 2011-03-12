"استیون جرارد" چهار هفته قادر به همراهی لیورپول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، استیون جرارد کشاله ران خود را جراحی کرده و تا چهار هفته نمی تواند لیورپول را در رقابت های لیگ برتر انگلستان همراهی کند. باشگاه لیورپول در خبری که بر روی سایت باشگاه منتشر کرده، آورده است: استیو جرارد عمل جراحی موفقی را پشت سر گذاشته و چهار هفته زمان نیاز دارد تا بهبودی خود را بازیابد. این تصمیم با مشورت با متخصص اتخاذ شده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، هافبک تیم فوتبال انگلستان دیدار با ولز در چارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2012 در تاریخ 26 مارس (6 فروردین) را هم از دست خواهد داد.