به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع زمین لرزه ای به شدت 8.9 ریشتر در ساحل هونشوی ژاپن که امواج عظیم سونامی را در پی داشت و خسارات زیادی را وارد آورد، مرکز مطالعات سونامی یا NOAA مدلهای رایانه ای را از این فاجعه طبیعی منتشر کرده است.

این مدلها نشان دهنده ارتفاع امواج سونامی هستند که سرتاسر حوزه اقیانوس آرام را در نوردیده است. بلندترین امواج در جایی در نزدیکی مرکز زمین لرزه شکل گرفته اند و با فاصله گرفتن از این مرکز ارتفاع آنها نیز کاهش می یابد اما با نزدیکتر شدن به سواحل امواج دوباره ارتفاع می گیرند.

نقشه ارتفاع امواج سونامی

در تصویر دوم می توان عمق بستر اقیانوس آرام را مشاهده کرد. در این تصویر می توان به ارتباط میان مناطق پرعمق تر و امواجی که ارتفاع کوتاهتری دارند پی برد.

نقشه عمق بستر اقیانوس و ارتباط آن با امواج سو

این زمین لرزه پنجمین زمین لرزه بزرگ جهان از سال 1900 تا به امروز و شدید ترین زمین لرزه تاریخ ژاپن به شمار می رود. این نقشه که با استفاده از اطلاعات ارتفاع زمینی رادار توپوگرافی ناسا تکمیل شده است، نشان دهنده مرکز وقوع زمین لرزه و پس لرزه های آن است که به شکل نقاط ریز و درشت بر روی نقشه دیده می شوند.

نقشه مرکز زمین لرزه و پس لرزه ها

اندازه هر یک از دایره ها نمایانگر شدت پس لرزه ها است. بر اساس گزارش مرکز زمین شناسی آمریکا، این زمین لرزه در عمق 24.4 کیلومتری از سطح بستر دریا رخ داده است. این زمین لرزه با وقوع پیش لرزه هایی نسبتا شدید دو روز پیش از آغاز زمین لرزه اصلی آغاز شد.

نقشه جابجایی گسلی که منجر به وقوع این زمین لرزه شده است

این زمین لرزه به واسطه لغزش شدید گسلها رخ داده است امواج سونامی را راهی سواحل ژاپن کرد و بیشتر سواحل سندای را تحت تاثیر خود قرار داد و از آنجایی که سواحل ژاپن مناطقی مسطح به شمار می روند، بسیاری از مناطق ساحلی در برابر چنین رویدادهایی آسیب پذیر هستند.

ارتفاع بلندترین موج سونامی 7.3 متر بوده که ساعت 6:50 به وقت جهانی در منطقه سوما رخ داده است. سازمان ناسا نیز در پی این فاجعه طبیعی بیکار ننشسته و با کمک گرفتن از ماهواره های خود اطلاعات جدیدی از این حادثه را منتشر کرده است.

ژاپن پیش از حادثه

ماهواره آکوا سازمان ناسا درست یک ساعت و 41 دقیقی پیش از وقوع زمین لرزه 8.9 ریشتری از ژاپن تصویربرداری کرده است. در آن زمان آکوا از فراز ژاپن عبور می کرده و عبور ابرها را از فراز ژاپن به تصویر کشیده است.

این تصاویر در ساعت 1:05 عصر به وقت محلی ژاپن به ثبت رسیده اند و زمین لرزه در ساعت 2:46 دقیقه عصر به وقت محلی ژاپن آغاز شده است.

نقشه شدت امواج سونامی

در نقشه بالا رنگ قرمز نشاندهنده امواج اصلی سونامی با ارتفاعی بیش از 3 متر، رنگ نارنجی نشاندهنده امواج سونامی با ارتفاع 2 متر و رنگ زرد نشانگر امواج سونامی با ارتفاع تقریبا نیم متر است.