کشف و ضبط 5 میلیون انواع مواد محترقه در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم قائد رحمتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی فرماندهی انتظامی کردستان و مشارکت مردم تاکنون بالغ بر پنج میلیون عدد انواع مواد محترقه در این استان کشف و ضبط شده است.

وی خاطرنشان کرد: فرماندهی انتظامی کردستان در دو حوزه اقدامات و برنامه ریزی مناسبی را برای مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال در دستور کار قرار داده است که یکی از این شیوه ها فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم در خصوص عواقب استفاده از این مواد محترقه است که این مهم با همکاری رسانه های جمعی اجرایی شده و همچنان به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی کردستان بیان داشت: در کنار اقدامات و برنامه ریزی ها در حوزه فرهنگی، اقدامات انتظامی و پلیسی نیز با افراد مخل نظم و امنیت عمومی در این استان انجام شده است و به همین دلیل تاکنون بالغ بر پنج میلیون عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط شده است و افراد مختلفی نیز در این رابطه دستگیر شده اند.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر کشفیات مواد محترقه توسط فرماندهی انتظامی کردستان افزود: خوشبختانه به دلیل اطلاع رسانی مناسب به مردم، میزان رغبت استفاده از مواد محترقه کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل میزان کشفیات سال جاری به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال قبل نیست.

قائد رحمتی گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از آسیب های چهارشنبه آخر سال در استان کردستان مربوط به افراد کم سن و سال و جوانان است بنابراین مدیریت و نظارت هر چه بهتر خانواده ها بر رفتارهای فرزندان خود در آستانه سال جدید بسیار مهم است و به همین دلیل باید رسانه های جمعی در این بخش آگاه سازی مردم را بیش از هر مورد دیگری مورد توجه قرار دهند.

وی به دیگر اقدامات پلیس در آستانه سال جدید و تعطیلات اشاره کرد و بیان داشت: پلیس استان کردستان در دو بخش تامین امنیت و همچنین مسائل راهنمایی و رانندگی اقدامات و برنامه ریزی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی انجام داده است و تمامی موارد برای سفر مردم کشور به این استان هماهنگ شده و هیچ گونه مشکلی در میان نیست.