شهر آرزوها را برای کودکان به واقعیت تبدیل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهتاب کرامتی سفیر حسن نیت یونیسف در ایران در آستانه سال نو و نوروز 89 پیامی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد. در این پیام آمده است: در این روزها که کم کم به استقبال سال نو و نوروز می‌رویم، مایلم سال جدید را به تک تک مردم ایران زمین به خصوص کودکان و خانواده‌هایشان تبریک بگویم. نوروز یعنی روز از نو، یعنی زمانی که طبیعت از نو آغاز می‌شود و ما نیز آغازی دوباره خواهیم داشت. بیایید از اکنون که برای قول و قرارهای سال نو خود و تغییراتی که همواره در ذهن داشته ایم، نقشه می‌کشیم، آنها را به کودکان اختصاص دهیم و جامعه و محیط اطراف خود را به مکانی بهتر برای کودکان تبدیل کنیم.

در ادامه این پیام می‌خوانیم: بیایید در سال جدید قول دهیم جایی بسازیم که کودکان در آن بتوانند آزادانه بازی کنند و لذت ببرند بدون اینکه نگران کسب درآمد برای خانواده و یا به دنبال سرپناهی در سرما باشند، جایی عاری از تصادفات و سوانح که کودکان بتوانند در آن سالم و ایمن بزرگ شوند، بیایید جایی بسازیم که در آن کودکان توسط همان کسانی که قرار است حامی آنها باشند، کتک نخورند و یا مورد بی مهری واقع نشوند.

کرامتی در ادامه این پیام تاکید می‌کند: جایی که کودکان را در تصمیم گیری‌هایی که در زندگی شان تاثیر می‌گذارد، مشارکت می‌دهند و نظرشان را می‌پرسند، بیایید جایی بسازیم که همه کودکان چه آنها که در شرایطی مرفه و چه آنها که در شرایطی غیربرخوردار زندگی می کنند، به یک اندازه و به طور برابر به آموزش و مدرسه دسترسی داشته باشند، جایی که کودکان به دانش و مهارت‌های لازم زندگی برای مراقبت در برابر رفتارهای پرخطر دسترسی داشته باشند.

سفیر حسن نیت یونیسف در پایان خاطر نشان می‌کند: چنین جایی دور از دسترس نیست، اگر و تنها اگر تک تک ما به مسئولیت خود در قبال کودکان سرزمین مان متعهد بمانیم و گامی هر چند کوچک برداریم تا با احقاق حقوق کودکان، آنها را به دستیابی به آرزوهایشان نزدیک تر کنیم. بیایید امسال آماده شویم تا این شهر آرزوهایی را که برای کودکان ترسیم کرده‌ایم، به واقعیت تبدیل کنیم و البته فراموش نکنیم که در کنار آنها از تک تک لحظات تعطیلات سال نو لذت ببریم.