125 پایگاه امداد و نجات در گلستان فعال می شود

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این پایگاه ها در طول محورهای مواصلاتی و ورودی شهرها مستقر هستند تا پاسخگوی نیازهای مسافران نورزی استان شوند.

وی اظهار داشت: از این تعداد پایگاهها، 28 پایگاه ثابت و موقت امداد و نجات بین شهری، 28 پست راهنمایی مسافران نوروزی، 69 پایگاه مشارکتهای مردمی است.

وی خاطرنشان کرد: این پایگاهها از 26 اسفندماه سالجاری تا 15 فروردین سال بعد همزمان با سراسر کشور به مسافران خدمات می دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از مشارکت هفت هزار و 500 نفر از داوطلبان، امددگران و جوانان در طرح امداد و نجات و راهنمایی مسافران نوروزی در استان خبر داد.

اکبری افزود: از این تعداد دو هزار و 300 نفر در طرح امداد و نجات نوروزی، دو هزار و 500 نفر در طرح راهنمایی مسافران و دو هزار و 700 نفر در طرح جلب مشارکتهای مردم با این جمعیت همکاری می کنند.

وی عنوان کرد: این تعداد نسبت به سال قبل رشد 30 درصدی برخوردار است.

وی از تجهیز 70 دستگاه خودرو امداد و نجات در طرح نوروزی خبر داد و گفت: در ایام نوروز تمامی پایگاههای این جمعیت به خودروی آمبولانس و خودرو کمک دار مجهز خواهند شد.

وی یادآورشد: در هر پایگاه چهار نفر امدادگر نیز به مسافران خدمات می دهند و از سه تا شش فروردین، بالگرد امداد هوایی جمعیت هلال احمر کشور در استان مستقر می شود.

اکبری اظهار داشت: این جمعیت در سال قبل رتبه اول کشور در طرح امداد و نجات جاده ای را کسب کرده است.