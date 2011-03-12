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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

125 پایگاه امداد و نجات در گلستان فعال می شود

125 پایگاه امداد و نجات در گلستان فعال می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: 125 پایگاه امداد و نجات و راهنمایی مسافران نورزی در ایام عید در استان فعال می شود.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این پایگاه ها در طول محورهای مواصلاتی و ورودی شهرها مستقر هستند تا پاسخگوی نیازهای مسافران نورزی استان شوند.

وی اظهار داشت: از این تعداد پایگاهها، 28 پایگاه ثابت و موقت امداد و نجات بین شهری، 28 پست راهنمایی مسافران نوروزی، 69 پایگاه مشارکتهای مردمی است.
 
وی خاطرنشان کرد: این پایگاهها از 26 اسفندماه سالجاری تا 15 فروردین سال بعد همزمان با سراسر کشور به مسافران خدمات می دهند.
 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از مشارکت هفت هزار و 500 نفر از داوطلبان، امددگران و جوانان در طرح امداد و نجات و راهنمایی مسافران نوروزی در استان خبر داد.
 
اکبری افزود: از این تعداد دو هزار و 300 نفر در طرح امداد و نجات نوروزی، دو هزار و 500 نفر در طرح راهنمایی مسافران و دو هزار و 700 نفر در طرح جلب مشارکتهای مردم با این جمعیت همکاری می کنند.
 
وی عنوان کرد: این تعداد نسبت به سال قبل رشد 30 درصدی برخوردار است.
 
وی از تجهیز 70 دستگاه خودرو امداد و نجات در طرح نوروزی خبر داد و گفت: در ایام نوروز تمامی پایگاههای این جمعیت به خودروی آمبولانس و خودرو کمک دار مجهز خواهند شد.
 
وی یادآورشد: در هر پایگاه چهار نفر امدادگر نیز به مسافران خدمات می دهند و از سه تا شش فروردین، بالگرد امداد هوایی جمعیت هلال احمر کشور در استان مستقر می شود.
 
اکبری اظهار داشت: این جمعیت در سال قبل رتبه اول کشور در طرح امداد و نجات جاده ای را کسب کرده است.
کد مطلب 1272231

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