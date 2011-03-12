اتهام یک شاهزاده سعودی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "امیر خالد بن طلال" در گفتگو با پایگاه خبری "لجینیات" عربستان ادعا کرد: ایران همانند حزب الله در لبنان می خواهد عربستان را ساقط کند. آنان این کار را در عراق، یمن و بحرین نیز انجام دادند.

وی تاکید کرد: همواره شک و تردیدهایی در این باره وجود داشت که ایران و جریانهای شیعه پشت پرده وقوع اتفاقات اخیر باشند. البته من شیعیان عربستان را وابسته به آنان نمی دانم.

این شاهزاده سعودی در ادامه اتهام پراکنیهای خود ایران را پشت پرده وقایع لبنان، عراق، یمن و بحرین دانست و افزود: حوادث گذشته در بقیع و وقایع این روزها در الاحساء همگی در همین راستا انجام شده است.

وی همچنین گزارش رسانه های عربی و ایرانی درباره تبعیض نژادی در شهرهایی همچون الاحساء و القطیف را تکذیب کرد.

خاطر نشان می شود، اعتراضات اخیر عربستان در پی تداوم موج بیداری اسلامی در جهان عرب آغاز شده است. مردم عربستان در این اعتراضات خواسته های مشخصی را دنبال می کنند که هیچ ارتباطی به کشورهای خارجی ندارد. بر این اساس، اصلی ترین خواسته ملت عربستان در اعتراضات اخیر که شیعیان و اهل سنت در کنار هم قرار داشته اند آزادی زندانیان سیاسی (شیعه و سنی) و اصلاحات قانون اساسی بوده که سالهاست بی پاسخ مانده و نمی توان این مسائل را وابسته به کشورهای بیگانه دانست.

به نظر می رسد رژیم آل سعود که در روزهای اخیر موج اعتراضات مردمی را به خوبی حس کرده است با این اظهارات در پی فرافکنی موضوع اصلی که همان توجه به مطالبات فروخورده ملت عربستان است، باشد.