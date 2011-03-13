خرید با اعمال شاقه در نمایشگاه مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در آخرین روزهای پایانی سال نمایشگاه فروش بهاره از 18 اسفند ماه جاری در این شهر آغاز بکار کرده است، این نمایشگاه که با هدف عرضه مایحتاج نوروزی مردم برگزار شده در پنجشنبه و جمعه گذشته با ازدحام کم سابقه شهروندان مواجه شد.

ازدحام شهروندان برای بازدید و خرید از این نمایشگاه به حدی بود که جلوی گیشه عرضه بلیت ورودی صف های 200 تا 100 نفره تشکیل شد.

به دلیل ازدحام شدید شهروندان و معبر محدود برای عبور از سالن ها، خرید از غرفه ها به سختی و با اعمال شاقه صورت می گرفت.

این در حالی است که قطع برق نمایشگاه در شب گذشته برای غرفه داران و بازدید کنندگان دردسرهای زیادی ایجاد کرد.

از سوی دیگر، درحالیکه بعضی از غرفه ها با تمهیدات لازم و از جمله عرضه مستقیم کالا و مایحتاج مردم با قیمتهای زیر بازار، رضایت مردم را جلب کرده اند، اما در بخشی دیگر از سالن های نمایشگاه بویژه در بخش پوشاک و کفش، قیمتها چندان تفاوتی با بازار ندارد.

دراین باره رضا خلیلی یکی از شهروندان که برای خرید به نمایشگاه آمده بود به خبرنگار مهر گفت: برگزاری نمایشگاه فروش بهاره یکی از اقدامات مفید مسئولان است، اما مردم انتظار دارند، قیمتها زیر بازار باشد.

وی با اشاره به حراجی برخی از فروشگاهها در سطح شهر مشهد، افزود: در آستانه نوروز برخی از کسبه با حراج کردن کالاهای خود، اقدام به ارزان فروشی کرده اند، اما در نمایشگاه کمتر از ارزان فروشی مایحتاج اصلی مردم مانند پوشاک، کفش و برخی دیگر از اقلام خبراست.

وی اظهارداشت: بهتر است در اینگونه نمایشگاهها برای حذف واسطه ها و عرضه مستقیم، از تولید کنندگان کالا دعوت بعمل آید، زیرا بخش عمد ه ای از غرفه داران نمایشگاه متصدیان مغازه ها و فروشگاه های سطح شهر هستند.

یکی دیگر از شهروندان با گلایه از دیر برگزار شدن نمایشگاه فروش بهاره تصریح کرد: با توجه به استقبال مردم بهتر بود این نمایشگاه به مانند تهران زودتر آغاز به کار می کرد.

علی لطفی قیمتهای نمایشگاه را قابل قبول عنوان کرد و گفت: یکی از ویژگی های مهم اینگونه نمایشگاه ها این است که به دلیل اتخاذ تمهیدات نظارتی قیمت ها تحت کنترل است.

وی ادامه داد: اما به نظر من قیمت کالاهای عرضه شده در بعضی از غرفه ها تفاوتی با بازار ندارد.

وی با گلایه از بلیت 200 تومانی ورودی و هزینه پارکینگ افزود: تقریبا نیم ساعت برای تهیه بلیت ورودی داخل صف بودم.

وی تصریح کرد: فروش بلیت و کسب درآمد برای اینگونه نمایشگاه ها که با هدف تنظیم بازار و خدمت به مردم برگزار می شود، اقدام درستی نیست.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب پارکینگ نمایشگاه گفت: مهمترین مشکل بازدید کنندگان، ترافیک و نبود پارکینگ مناسب است.

وی ادامه داد : پارکینگ شماره 2 نمایشگاه که خاکی است، وضعیت بسیار نامناسبی دارد و طی سالهای اخیر مسئولان نمایشگاه برای رفع مشکلات مردم، اقدامی نکرده اند.

همچنین یکی از کارمندان بخش خصوصی با گلایه از جای خالی تولید کنندگان مطرح در بسیاری از غرفه ها، گفت: به نظر من قیمت مواد غذایی، پروتیئنی و شوینده نسبت به سایر اقلام مناسب تر است.

سارا علیرضایی با اشاره به عرضه کالاهای یارانه ای در نمایشگاه فروش بهاره مشهد، اظهارداشت: عرضه کالاهای یارانه ای اقدام بسیار مفیدی است، اما صف طویل آن هر بازدید کننده ای را ازخرید پشیمان می کند.

این شهروند نمایشگاه بین المللی مشهد را برای نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا مناسب ندانست و گفت: مهمترین مشکل بازدیدکنندگان ازدحام خریداران و فشردگی غرفه ها در فضای محدود است.

وی ادامه داد: این موضوع باعث ناراحتی بازدیدکنندگان بویژه خانم ها شده است.

وی با بیان اینکه کلانشهر مشهد نیاز به چند نمایشگاه فروش بهاره دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال مردم بهتر است از سال آینده برای کاهش مشکلات مردم چندین نمایشگاه در سطح این شهر برگزار شود.

وی خواستار حذف بلیت ورودی از نمایشگاه به منظور جلوگیری از اتلاف وقت بازدیدکنندگان شد و گفت: در مجموع قیمتها مناسب بود، اما بررسی قیمتها نشان می دهد که نرخ بعضی از اقلام از جمله مانتو و پوشاک زنانه چندان تفاوتی با بازار ندارد.

وی گفت : کیفیت بعضی از کالاهای عرضه شده خیلی خوب بود، اما بخش دیگر از اقلام ارایه شده از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و بیشتر کالاهای باد کرده بعضی از فروشگاه ها است.

این در حالی است که عضو هیئت رئیسه مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد، با بیان اینکه کالاهای این نمایشگاه باید از کیفیت لازم برخوردار باشد، به خبرنگار مهر گفت: قیمت کالا در این نمایشگاه 15 درصد کمتر از بازار است.

ابوالقاسم کاشفی تصریح کرد: اکیپ های بازرسی و نظارت اصناف با حضور در محل قیمتها را کنترل می کنند.

در این باره مدیرعامل نمایشگاه بین الملی مشهد نیز با بیان اینکه نمایشگاه فروش بهاره با هدف تنظیم بازار برگزار شده است به خبرنگار مهر، افزود: در این نمایشگاه هزار و600 غرفه در فضایی به مساحت 50 هزار متر مربع تا 27اسفند ماه به ارائه خدمات می پردازد.

محمد سیدی افزود: علاوه بر این نمایشگاه ، نمایشگاهی نیز در خیابان نخریسی این شهر آماده بازدید عموم است.

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گزارش: امیر پرورش