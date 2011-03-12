شاهین خیری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: زمانی که همراه با تیم ذوب آهن قصد خروج از کشور را داشتم و می خواستم به عربستان بروم متوجه شدم مشکل مالیاتی دارم و ممنوع الخروج هستم!

وی با تاکید بر اینکه از این مشکل مالیاتی بی خبر بوده است، افزود: این بدهی مالیاتی برای دوران حضورم در استقلال بوده و تا به امروز نه از طرف من و نه از طرف باشگاه اقدامی برای پرداخت آن نشده بود.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: امروز شنبه بصورت جدی مشکل را پیگیری کردم و به خواست خدا این مسئله حل شد. فکر می کنم اگر مشکل خاصی به وجود نیاید، تا امشب به عربستان رفته و از فردا با تیم تمرین خواهم کرد.

خیری در خاتمه تصریح کرد: تیم امروز برای زیارت خانه خدا از ریاض به مکه می رود و بدین ترتیب من نمی توانم با تیم در این سفر همراه باشم. تنها ناراحتی‌ام این است که زیارت کعبه را از دست دادم و خوشحالم از اینکه از فردا می توانم کنار دیگر بازیکنان تمرین کنم.

تیم فوتبال ذوب آهن ایران روز چهارشنبه هفته جاری در چارچوب هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض میهمان تیم الشباب عربستان خواهد بود.