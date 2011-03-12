شرکت هرمی "اف.اس.آر" پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه عملیات مبارزه با شرکت‌های هرمی صبح شنبه شرکت هرمی انتشارات فکر روز معروف به FSR واقع در خیابان میرزای شیرازی پلمپ شد.

این شرکت هرمی در اقدامی قابل توجه با جذب سرشاخه‌ها و لیدرهای کوئست، سعی در ساماندهی مالباختگان شرکت کوئست داشت.

در این عملیات که با حکم دادسرای ناحیه 31 جرائم رایانه‌ای انجام شد عوامل اصلی این شرکت دستگیر شدند. این شرکت با کپی برداری از سایر شرکت‌های هرمی، نسخه‌ جدیدی کلاهبرداری هرمی را تحت عنوان خرید محصولات فرهنگی و کتب شاعران و ادیبان ارائه کرده بود.

محمدعلی مقدم‌فر و علی معرف، مدیر عامل و سرشاخه‌ اصلی این شرکت که بیش از 30 میلیارد تومان بابت فعالیت هرمی سود برده‌اند، به زندان اوین منتقل شدند.