حجت الاسلام دکتر علی فلاح رفیع درمورد مشخصههایی که نوروز را در میان جشنهای دیگر فرهنگها ممتاز و منحصر بهفرد میکند به خبرنگار مهر گفت: سنت نوروز از ابعاد مختلفی قابل توجه است؛ از بعد اجتماعی، اقتصادی، عرفانی و اخلاقی میتوان آن را نگاه کرد و فرهنگ ایرانی تجمیع همه این موارد است. یعنی نوروز هر چهار بعد را داراست.
وی افزود: درسهایی که از نوروز میگیریم یکی این است که جهان هستی دائماً در حال نو شدن است و کهنگی در آن نیست. ما فکر میکنیم که استمرار است ولی هرلحظه جهان دارد نو میشود. خلق جدید در قرآن هم آمده و در اسلام تکرر وجود معنی ندارد. بنابراین همه مردم نو شدن جهان را احساس نمیکنند اما با بهار جهان این نوشدن خود را نشان میدهد.
این استاد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس درادامه با اشاره به اینکه درسهای مختلفی از نوروز میتوان گرفت تصریح کرد: این جنب و جوشی که ایرانیان در برپایی این جشن در خود نشان میدهند به این شکل در هیچ جای دنیا مشاهده نمیکنیم. اینکه جهان در حرکت است و این حرکت هم تکاملی است یعنی طبیعت در جای سال قبلش قرا ندارد بلکه حرکت کرده و به جای جدیدتری رفته ما هم باید همراه این حرکت شویم و الا از سرعت این کاروان هستی عقب میمانیم والا ظرفیتهایمان هدر خواهند رفت. درس دیگری که ار نوروز میگیریم مسئله اخلاق است. یعنی اخلاق خودمان را همچون سبزه زاران و بهاران نیکتر و بهتر کنیم. نکته چهارم این است که همانطور که خانههایمان را خاکروبی میکنیم خانه دلهایمان را از افکار شیطانی پاک و منزه کنیم یعنی به ظاهر فقط اهمیت ندهیم.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه رازماندگاری نوروز را هم هماهنگی و سنخیت و مطابقت نوروز با فطرت انسانی دانست و اظهارداشت: فطرت انسانی این تازه شدن و نویی را دوست دارد و خداوند این را در خمیر مایه انسانها نهاده است و چون فطرت انسانی استوار است نوروز هم ماندگار مانده است.
فلاح درمورد اینکه تاچه اندازه میتوان فرهنگ ایرانی را از دریچه نوروز شناخت هم گفت: فرهنگ ایرانی را در ارتباط اجتماعی و دید و بازدیدهای عید میتوان مشاهده کرد. اینکه دستگیری از مستمندان و عیادت بیماران و احترم به بزرگترها و لباس نو پوشیدن و نوشدگی همه در مراسم نوروز نمایان است. اینها موجب میشوند که انسانها بیشتر به خودشان بیایند و توجه به آن حقیقت اصلی خودشان پیدا بکنند.
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