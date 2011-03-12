حجت الاسلام دکتر علی فلاح رفیع درمورد مشخصه‏هایی که نوروز را در میان جشنهای دیگر فرهنگها ممتاز و منحصر به‏فرد می‎کند به خبرنگار مهر گفت: سنت نوروز از ابعاد مختلفی قابل توجه است؛ از بعد اجتماعی، اقتصادی، عرفانی و اخلاقی می‏توان آن را نگاه کرد و فرهنگ ایرانی تجمیع همه این موارد است. یعنی نوروز هر چهار بعد را داراست.

وی افزود: درسهایی که از نوروز می‏گیریم یکی این است که جهان هستی دائماً در حال نو شدن است و کهنگی در آن نیست. ما فکر می‎کنیم که استمرار است ولی هرلحظه جهان دارد نو می‎شود. خلق جدید در قرآن هم آمده و در اسلام تکرر وجود معنی ندارد. بنابراین همه مردم نو شدن جهان را احساس نمی‎کنند اما با بهار جهان این نوشدن خود را نشان می‎دهد.

این استاد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس درادامه با اشاره به اینکه درسهای مختلفی از نوروز می‎توان گرفت تصریح کرد: این جنب و جوشی که ایرانیان در برپایی این جشن در خود نشان می‎‏دهند به این شکل در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‎کنیم. اینکه جهان در حرکت است و این حرکت هم تکاملی است یعنی طبیعت در جای سال قبلش قرا ندارد بلکه حرکت کرده و به جای جدیدتری رفته ما هم باید همراه این حرکت شویم و الا از سرعت این کاروان هستی عقب می‎مانیم والا ظرفیتهایمان هدر خواهند رفت. درس دیگری که ار نوروز می‎گیریم مسئله اخلاق است. یعنی اخلاق خودمان را همچون سبزه زاران و بهاران نیک‏تر و بهتر کنیم. نکته چهارم این است که همانطور که خانه‎هایمان را خاکروبی می‎کنیم خانه دلهایمان را از افکار شیطانی پاک و منزه کنیم یعنی به ظاهر فقط اهمیت ندهیم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه رازماندگاری نوروز را هم هماهنگی و سنخیت و مطابقت نوروز با فطرت انسانی دانست و اظهارداشت: فطرت انسانی این تازه شدن و نویی را دوست دارد و خداوند این را در خمیر مایه انسانها نهاده است و چون فطرت انسانی استوار است نوروز هم ماندگار مانده است.

فلاح درمورد اینکه تاچه اندازه می‎توان فرهنگ ایرانی را از دریچه نوروز شناخت هم گفت: فرهنگ ایرانی را در ارتباط اجتماعی و دید و بازدیدهای عید می‏توان مشاهده کرد. اینکه دستگیری از مستمندان و عیادت بیماران و احترم به بزرگترها و لباس نو پوشیدن و نوشدگی همه در مراسم نوروز نمایان است. اینها موجب می‎شوند که انسانها بیشتر به خودشان بیایند و توجه به آن حقیقت اصلی خودشان پیدا بکنند.