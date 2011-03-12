تخصص ضرورتاً بر زندگی افراد تأثیر ندارد

دکتر سوزان هاگ استاد فلسفه و حقوق دانشگاه میامی امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: اگر بخواهم صادقانه بگویم باید گفت که ارتباط قابل تعمیمی میان تخصص و زندگی افراد وجود ندارد.

وی افزود: ویژگی‌های هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و نمی‌توان درباره تأثیر تخصص بر زندگی افراد تعمیم داد.

وی تصریح کرد: برای برخی این دو حوزه کاملاً جدا از یکدیگر باقی می‌مانند. برای برخی دیگر بسته به شرایطی می‌توان تأثیرگذاری تخصص بر زندگی افراد را پذیرفت.

هاگ در مورد تأثیر مطالعه علوم انسانی و علوم اجتماعی بر تعمیق مواجهه افراد با محیط نیز گفت: در این مورد هم به نظر نمی‌رسد که ارتباط قابل تعمیمی را بتوان ارائه داد.

مؤلف "فلسفه منطق" در ادامه یادآور شد: اینکه مطالعات و تحقیقات بر روی فرد تأثیر بگذارند در وهله اول به زمینه‌های تربیتی و بسترهایی که فرد در آن آموزش دیده و تربیت شده بستگی دارند.