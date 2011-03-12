16 هزار مکان آموزش و پرورش فارس به مسافران نوروزی اختصاص یافت

محمدحسین روزی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه 50 درصد از این فضاها در شیراز است، افزود: این مکانها شامل مراکز تربیت معلم، کلاسهای درس، باشگاهها و غیره بوده که آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است.

وی تصریح کرد: 60 پایگاه پذیرش میهمانان نوروزی در مرکز استان فارس تحت نظارت آموزش و پرورش فعالیت دارند و همچنین چهار پایگاه در ورودیهای شیراز مستقر هستند که از طریق شبکه اینترنتی با نصب دکل مخابراتی به هم متصل بوده و مسافران می توانند با مراجعه به این پایگاهها پذیرش شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس با بیان اینکه فضای پذیرش میهمانان در سال جاری 20 درصد افزایش یافته، اظهار داشت: دو هزار و 100 نفر از کارکنان این اداره کل آماده ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی در فارس هستند.

وی افزود: طی دو سال گذشته 45 میلیارد ریال برای تجهیز و اسکان مسافران نوروزی در استان فارس هزینه شده به همین دلیل در سال جاری نیز تمهیدات بهتری برای مسافران در نظر گرفته شده است.

روزی طلب خاطرنشان کرد: فعال کردن کمیته فرهنگی با رویکرد فرهنگی - مذهبی و تهیه بسته های فرهنگی منشور اخلاقی، تهیه فرم نظرسنجی و غیره از دیگر برنامه های آموزش و پرورش فارس است.

وی اظهار داشت: همچنین مسافران نوروزی مستقر در مکانهای آموزش و پرورش فارس از تاریخ 28 اسفندماه تا 15 فروردین ماه بیمه می شوند.