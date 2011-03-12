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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

روزی طلب در گفتگو با مهر:

16 هزار مکان آموزش و پرورش فارس به مسافران نوروزی اختصاص یافت

16 هزار مکان آموزش و پرورش فارس به مسافران نوروزی اختصاص یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس گفت: 16 هزار و 230 مکان این اداره کل در استان فارس به مسافران نوروزی اختصاص یافت.

محمدحسین روزی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه 50 درصد از این فضاها در شیراز است، افزود: این مکانها شامل مراکز تربیت معلم، کلاسهای درس، باشگاهها و غیره بوده که آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است.

وی تصریح کرد: 60 پایگاه پذیرش میهمانان نوروزی در مرکز استان فارس تحت نظارت آموزش و پرورش فعالیت دارند و همچنین چهار پایگاه در ورودیهای شیراز مستقر هستند که از طریق شبکه اینترنتی با نصب دکل مخابراتی به هم متصل بوده و مسافران می توانند با مراجعه به این پایگاهها پذیرش شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس با بیان اینکه فضای پذیرش میهمانان در سال جاری 20 درصد افزایش یافته، اظهار داشت: دو هزار و 100 نفر از کارکنان این اداره کل آماده ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی در فارس هستند.

وی افزود: طی دو سال گذشته 45 میلیارد ریال برای تجهیز و اسکان مسافران نوروزی در استان فارس هزینه شده به همین دلیل در سال جاری نیز تمهیدات بهتری برای مسافران در نظر گرفته شده است.

روزی طلب خاطرنشان کرد: فعال کردن کمیته فرهنگی با رویکرد فرهنگی - مذهبی و تهیه بسته های فرهنگی منشور اخلاقی، تهیه فرم نظرسنجی و غیره از دیگر برنامه های آموزش و پرورش فارس است.

وی اظهار داشت: همچنین مسافران نوروزی مستقر در مکانهای آموزش و پرورش فارس از تاریخ 28 اسفندماه تا 15 فروردین ماه بیمه می شوند.

کد مطلب 1272239

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