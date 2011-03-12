نشیبا: من هنوز کودک هشت ساله هستم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراسم "بچه‌های دیروز" مجری مراسم از نیلوفر امینی‌فر دعوت کرد تا از مریم نشیبا تقدیر کند. نشیبا در حالی که خیلی احساساتی شده بود و می‌خندید روی سن آمد و با استقبال حاضران رو برو شد. او بوسه‌ای بر تندیسش زد.

- بعد از ورود نشیبا به سن ترانه "شب بخیر کوچولو" پخش شد. مجری هم از مردم خواست تا با این موسیقی بخوانند و مردم هم شروع به خواندن کردند.

- در ادامه مراسم نشیبا بعد از سلام و احوال‌پرسی با حاضران گفت: از برگزارکنندگان این مراسم قدردانی می‌کنم که برای این جشن زحمت زیادی کشیدند. خوشحالم در این جمع حضور دارم و مورد توجه قرار گرفتم. دیدن چنین مسائلی باعث دلگرمی ما هنرمندان است.

وی خاطرنشان کرد: من یک کودک هشت ساله هستم و زمانی که میکروفن به دست یک بچه سپرده شود نمی‌توان به راحتی از او میکروفن را گرفت.

گوینده "شب بخیر کوچولو" در ادامه یادی از زنده‌یاد حمید عاملی قصه‌گو کرد و از سیاوش و فواد صفاریان‌‍پور برادران برنامه‌ساز خواست تا روی سن بیایند. فواد روی سن آمد، اما سیاوش در مراسم حضور نداشت. نشیبا خطاب به حاضران گفت: گرچه این دو برادر دوقلو شباهت‌های زیادی دارند که تشخیص آن دو برای همه سخت است، اما من می‌توانم آنها را به راحتی بشناسم. آنها برنامه‌سازان خوبی هستند.

نشیبا بعد از این صحبت از پدر و مادر صفاریان‌‍پور خواست تا اگر در مراسم حضور دارند از جای خودشان بلند شوند تا حاضران آنها را تشویق کنند.

- بابک بادکوبه دیگر مهمانی بود که روی سن دعوت شد. او با اشاره به محمدرضا بادکوبه پدرش گفت: او بنیانگذار برنامه‌های اخبار ناشنوایان، ورزش شبکه دو و ... بوده است. همچنین تهیه‌کنندگی برنامه "هادی هدی" را هم برعهده داشته است.

- در ادامه مراسم بادکوبه از مجید قناد مجری تقدیر کرد و بخش‌هایی از برنامه "از مدرسه تا مدرسه" با اجرای او پخش شد. مجید قناد در حالی که این برنامه پخش می‌شد، اشک ریخت.

- او در حالی که بغض کرده بود و به سختی حرف می‌زد، گفت: این اشک شوق است. ببخشید که نمی‌توانم صحبت کنم، چرا که احساسات بر من غلبه کرده است. او در ادامه یادی هم از فریما فرهی و مسعود رسام کرد.

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ادامه دارد