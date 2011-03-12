وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه جدی مواجه است

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: وزارت آموزش و پرورش در سال آینده 11 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و 67 میلیارد تومان بودجه تملک دارایی دارد که بسیار پایین است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به تکالیف و وظایفی که وزارت آموزش و پرورش در سال آینده دارد بودجه فوق برای این وزارتخانه ناکافی بوده و با کسری بودجه مواجه می شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 90 نسبت به سال 89 رشد هشت درصدی داشته است تصریح کرد: آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری 70 هزار نیروی جدید جذب کرده که اعتبار 12 هزار میلیارد تومانی کفاف هزینه های آن را نمی دهد.

یوسف نژاد با بیان اینکه طرح تحول بنیادین، سند تحول در آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت سطوح آموزشی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش در سال 90 بوده که برای اجرایی شدن نیازمند اعتبار مکفی است یادآور شد: 95 درصد اعتبارات آموزش و پرورش در سال 90 صرف پرداخت حقوق و مزایا و مابقی در سایر حوزه ها هزینه می شود.

وی با اعلام این مهم که وزارت آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه دارای تکالیف جدی برای توسعه فعالیت های آموزشی در این وزارتخانه بزرگ کشور است افزود: وزارت آموزش و پرورش برای اجرای تعهدات سالانه خود در برنامه پنجم توسعه باید سالانه 16 هزار میلیارد تومان بودجه داشته باشد.

یوسف نژاد گفت: با بودجه فعلی در وزارت آموزش و پرورش، امکان اجرای بسیاری از طرحها و برنامه ها در ادارات کل آموزش و پرورش استانها میسور نیست.