"آتش افروزان" برنده هشت جایزه سینمای کانادا شد

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی در مراسم جوایز سالانه سینمای کانادا (موسوم به جنی) که پنج‌شنبه شب در اوتاوا برگزار شد، دو فیلم یاد شده در مجموع 15 جایزه اصلی را دریافت کردند.



فیلم "آتش افروزان" ساخته دنی ویلنوو با دریافت هشت جایزه موفق ترین فیلم این شب بود."آتش افروزان" که اقتباسی است از نمایشنامه‌ای به همین نام نوشته وجدی معاود، داستان دو برادر دو قلوی اهل مونترال را روایت می‌کند که برای کشف رازهای خانوادگی خود به سرزمین مادری‌شان در خاورمیانه باز می‌گردند. این فیلم یکی از پنج نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان بود.

"آتش افروزان" هشت جایزه از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان، فیلمنامه اقتباسی و بازیگر نقش اول زن ( لوبنا آزابل) را به خود اختصاص داد."روایت بارنی" هم که اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته مردخای ریشلر، هفت جایزه از جمله جوایز بهترین بازیگر نقش اول مرد ( پل جاماتی) ، بازیگر نقش مکمل مرد ( داستین هافمن) و بازیگر نقش مکمل زن ( مینی درایور) را دریافت کرد. جاماتی برای همین فیلم جایزه گلدن گلوب را گرفته بود.



جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی هم به ژاکوب تیرنی برای نگارش فیلمنامه "تروتسکی" اهدا شد. در بخش مستند فیلم "آخرین قطار به سوی خانه" ساخته لیکسین فان اهدا شد. این مستند به زندگی کارگران مهاجر در چین می‌پردازد.