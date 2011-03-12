استاد علی آبادی داور کنفرانس جهانی ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم بارانی عضو هیئت علمی و مدرس گروه زبان انگلیسی واحد علی آباد کتول به عنوان داور کنفرانس جهانی کشور ترکیه که در ماه می 2011 برگزار می شود، انتخاب شد.

گفتنی است در این کنفرانس جهانی که با هدف فراهم نمودن زمینه ای تبادل نظر و استفاده از دیدگاهها و یافته های جدید علمی و پژوهشی در علوم روانشناسی، مشاوره و راهنمایی در سطح جهان برگزار می شود.

تاکنون 550 مقاله از 75 کشور جهان پذیرش شده است که پس از ارائه و تائید کمیته داوران در مجلات معتبر علمی از قبیل SEVIER،Science Direct ، Scopus وThomson به چاپ خواهد رسید.



توزیع بروشور " سال نو مبارک" در واحد علی آباد کتول

به گزارش مهر، در آستانه فرا رسیدن نوروز 90 ، مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در راستای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با راهکارهای موثر در به ثبت رساندن لحظات مطلوب و سازنده در سال نو، بروشوری تحت عنوان "سال نو مبارک" چاپ و در بین دانشجویان توزیع کرد.

در این بروشور راهکارهای موثری در خصوص عمده ترین مشکلات پیش از شروع تعطیلات و یا طی آن همچون مسائل مالی، شرکت در میهمانی های اجباری، تغییر الگوی خواب، تعارضات خانوادگی و تنهایی مطرح شده است.