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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

داود ناصری امید مدیر امور عمرانی سازمان فنی و حرفه ای کشور شد

داود ناصری امید مدیر امور عمرانی سازمان فنی و حرفه ای کشور شد

سنندج - خبرگزاری مهر: با صدور حکمی "داود ناصری امید" معاونت اداری و پشتیبانی آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان به سمت مدیر امور عمرانی سازمان فنی و حرفه ای کشور منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حکم معاون اداری و پشتیبانی سازمان فنی و حرفه ای کشور خطاب به "داوود ناصری امید" آمده است: "با استعانت از درگاه ایزد منان و با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر امور عمرانی سازمان منصوب می شوید و امید است با همت و تلاش مضاعف و بهره گیری از توان همکاران آن دفتر، کارشناسان دفاتر فنی مناطق و تعامل سازنده با مدیران ستادی و استانی نسبت به ساماندهی کارهای عمرانی در دست اقدام به ویژه اتمام پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اهتمام لازم به عمل آورید".

در ادامه این حکم تاکید شده است: "مطالعه، تحقیق و امکان سنجی به منظور تهیه طرح های عمرانی با توجه به اقلیم های مختلف جغرافیایی با رعایت استانداردها، بررسی، کنترل، تایید و تصویب طرح های پیشنهادی، بررسی، مطالعه فرآیندها، روشهای انجام کار و ارایه مشاوره فنی توام با نظارت مستمر بر اجرای پروژه ها بر اساس CPM برنامه ریزی و آموزش لازم به منظور ارتقاء سطح علمی مهارتی کارشناسان، تدوین و ابلاغ سیستم های نوین نگهداری تاسیسات و استفاده بهینه از سیستم سامانه نظارتی در راستای تحقق دولت الکترونیک، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی از اهم انتظارات است."

داوود ناصری امید که از نیروهای بومی در استان است که پیش از این به عنوان معاون اداری و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان فعالیت می کرد و رئیس اداره روابط عمومی استانداری کردستان نیز از جمله دیگر مسئولیت های وی به شمار می رود.

کد مطلب 1272245

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