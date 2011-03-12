به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی از عکس‌های نمایش " تماشاچی محکوم به اعدام" برپا شده است. این عکس‌ها که کار فهیمه حکمت‌اندیش است، همزمان با اجرای نمایش در سالن انتظار تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به نمایش عمومی گذاشته شده است.

نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام" اثرماتئی ویسنی یک به دراماتورژی و کارگردانی روح الله جعفری ساعت 20 در تالار سایه به صحنه می‌رود و فرزین صابونی، سیروس همتی، الهام کردا، مجید رحمتی، نازگل نادریان، هدا ناصح، طوفان مهردادیان، امیر جنانی، رضا بهرامی، شیرین اسماعیلی، آیدا صادقی و روح‌الله جعفری بازیگران آن هستند.

"تماشاچی محکوم به اعدام" داستان دادگاهی است که در آن عدالت به مسلخ می رود و یک تماشاچی تئاتر بدون هیچ مدرک و دلیل مبرهن محکوم به اعدام می‌شود.