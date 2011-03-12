تیم سابر پسران ایران به مدال برنز رسید/ دومین مدال آسیایی شمشیربازان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه و در روز نخست رقابتهای تیمی شمشیربازی نوجوانان و جوانان آسیا، تیم سابر پسران ایران در در دیدار نخست مقابل قزاقستان به برترری 45 بر 43 دست پیدا کرد و با همین پیروزی به جمع چهار تیم برتر مسابقات راه یافت.

در این مرحله تیم ایران در یک دیدار نزدیک مقابل تیم هنگ کنگ با نتیجه 45 بر 42 باخت و همراه با تیم کره جنوبی مدال برنز مشترک سابر پسران را بدست آوردند. ترکیب تیم کشورمان را فرزاد باهرارسباران، حسام همدانی، محمد رهبری و ساسان کلانتری تشکیل می دادند.

پیش از این تیم شمشیربازی کشورمان توسط محمد رهبری صاحب یک گردن آویز برنز در بخش انفرادی رده سنی جوانان شده بود.

در ادامه این رقابتها در این اسلحه ، دو تیم چین و هنگ کنگ برای کسب مدال طلا و نقره به مصاف هم می روند.