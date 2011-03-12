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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

اتحادیه اروپا :

اقدام نظامی علیه لیبی به حمایت اعراب و سازمان ملل نیاز دارد

اقدام نظامی علیه لیبی به حمایت اعراب و سازمان ملل نیاز دارد

نمایندگان اتحادیه اروپا که روز گذشته نشستی را در بروکسل برای بررسی تحولات لیبی برگزار کردند اقدام نظامی علیه این کشور را منوط به حمایت های بین المللی از جمله اعراب و سازمان ملل دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در بیانیه روز جمعه نمایندگان اتحادیه اروپا آمده است: اتحادیه اروپا گزینه نظامی را برای حمایت از شهروندان لیبی باز نگه می دارد اما هر اقدامی در این باره نیاز به حمایت اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد دارد.

در نشست روز جمعه نمایندگان اروپایی همچنین بر پشتیبانی سیاسی از شورای انقلابیون لیبی تاکید شده است. فرانسه و انگلیس دو کشوری بودند که بر باز ماندن گزینه نظامی علیه دولت لیبی تاکید داشتند.

بیانیه اتحادیه اروپا برای حمایت از شهروندان لیبی در حالی است که پیشتر اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی از برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز بخش هایی از لیبی استقبال کرده اند.

شورای انقلابیون لیبی نیز ضمن حمایت از برقراری منطقه پرواز ممنوع در عین حال بر عدم حضور نیروهای خارجی در لیبی پس از پایان تحولات تاکید کرده است.

کد مطلب 1272249

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