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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

اماکن زیارتی فارس آماده پذیرایی از زائران در نوروز هستند

اماکن زیارتی فارس آماده پذیرایی از زائران در نوروز هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بقاع و اماکن متبرکه اوقاف و امور خیریه فارس از آمادگی اماکن زیارتی این استان برای پذیرایی از زائران در ایام نوروز خبر داد.

الیاس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به استقرار پایگاههای استقبال از زائرین و مسافران در ورودیهای این استان، افزود: این پایگاهها علاوه بر استقبال از مسافران بروشورها و نقشه های اماکن زیارتی را در اختیار آنها قرار می دهند.

وی ادامه داد: علاوه بر این ایستگاه های صلواتی در جاده ها و اماکن متبرکه استان فارس فعال هستند همچنین زائرین در زمان سال تحویل در هر کجای استان باشند می توانند در بقاع متبرکه حاضر و سال تحویل را آنجا سپری کنند.

رئیس اداره بقاع متبرکه اوقاف استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازدید مسافران از مساجد تاریخی شیراز که برخی از آنها در حال مرمت هستند، تاکید کرد: عملیات مرمت مسجد مشیر، وکیل، عتیق، و غیره در ایام نوروز به طور کلی تعطیل می شود و مسافران می توانند از این مکانهای تاریخی نیز بازدید کنند.

رضایی افزود: همچنین در مساجد تاریخی و برخی از اماکن متبرکه راهنمایان و گردشگران مذهبی مستقر می شوند تا خدمات بهتری به مسافران نوروزی استان فارس ارائه دهند.

کد مطلب 1272250

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