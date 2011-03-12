طرحی برای ادغام سازمان جنگلها و محیط زیست وجود ندارد

عباس رجایی در گفتگو با مهر در خصوص موضوع ادغام محیط زیست و سازمان جنگلها که مورد توجه روسای این سازمانهاست گفت: در اینکه کدام یک از این سازمان های زیرمجموعه دیگری شود بحثی در کمیسیون مطرح نیست و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

وی افزود: باید برای جلوگیری از موازی کاری و یکپارچه شدن موضوعات مربوط به اکوسیستم و تنوع زیستی تصمیمات کلی گرفته شود که طرح هایی هم در این زمینه در کمیسیون کشاورزی وجود دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه با طراحی یک مجموعه می توان دیگر بخشها را هم در آن ادغام کرد، افزود: در مجموعه جدید می توان بخش آب و شیلات را هم ادغام کرد تا یک سازمان یا وزارتخانه جدید طراحی شود.

رجایی تصریح کرد: برای سال آینده یک تصمیم جدی برای این موضوع در نظرگرفته می شود اما هنوز طرح جامعی برای این موضوع تهیه نشده است.

وی به بررسی دیگر بحثهای مطرح شده در کمیسیون کشاورزی درخصوص این امر اشاره کرد و گفت: موضوع ادغام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به محیط زیست مطرح نیست.

به گزارش مهر، مدتی قبل موضوع ادغام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری که از زیرمجموعه های بخش کشاورزی است، با سازمان محیط زیست، از سوی رئیس این سازمان مطرح شده بود که مسئولان بخش کشاورزی به مخالفت با این موضوع پرداختند.

وزیر جهاد کشاورزی هم در آخرین نشست خبری خود به صراحت به مخالفت با این موضوع پرداخت و در واکنش به اظهارات معاون خود گفته است: شاید منظورشان این است که می خواهند محیط زیست را به سازمان جنگل ها ملحق کنند زیرا ما مخالف ادغام سازمان جنگلها با محیط زیست هستیم.