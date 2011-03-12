آمل قهرمان مسابقات کاراته مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که صبح شنبه در سالن ورزشی سپاه آمل برگزار شد، تیم آمل میزبان مسابقات با کسب 33 نشان طلا، 13نقره و40 برنز ضمن کسب عنوان قهرمانی، جام تیم برتر این مسابقات را در خانه بالای سر برد.

تیم فولاد نور قائمشهر، با تصاحب 17 نشان طلا، 13 نقره و 13 برنز دوم شد و تیم ساری هم با کسب چهار نشان طلا و یک برنز در جای سوم ایستاد.

نماینده سبک شوتوکان کاراته مازندران گفت: در این مسابقات 250 کاراته کا از شهرهای آمل، نور، محمودآباد، چمستان، قائمشهر و ساری در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در دو بخش کاتای انفرادی و تیمی و کومیته انفرادی و تیمی با هم رقابت کردند.

علی‌رضا رضازاده افزود: این مسابقات حکم انتخابی تیم منتخب مازندران برای مسابقات قهرمانی کشور را داشت و نفرات برتر هر وزن به تیم منتخب استان برای حضور در قهرمانی کشور دعوت خواهند شد.

وی ادامه داد: این مسابقات در هفت وزن رده سنی نونهالان، هشت وزن رده نوجوانان و 10 وزن جوانان برگزار شد.

نماینده سبک شوتوکان کاراته مازندران، سطح این مسابقات از نظرکمی و کیفی در مقطع بالایی اعلام و اضافه کرد: حضور حدود 250 کاراته کا دراین مسابقات چشمگیر بوده است.

رضازاده خاطرنشان کرد: نفرات برتر هر وزن این مسابقات به عضویت تیم منتخب شوتوکان کاراته مازندران درآمدند و به مسابقات قهرمانی کشور در این رشته ورزشی اعزام خواهند شد.