حراج روزانه شمش طلا و سکه در دو نوبت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به منظور پاسخ گویی به نیاز بازار طلا و ایجاد تعادل در معاملات جلسات حراج حضوری سکه و شمش طلا در بانک کارگشایی از تاریخ 21 تا 26 اسفندماه جاری در دو نوبت ظهر و بعد از ظهر انجام میشود.
بنابراعلام بانک مرکزی، بانک کارگشایی از امروز شنبه در دو نوبت به حراج سکه و شمش طلا اقدام میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به منظور پاسخ گویی به نیاز بازار طلا و ایجاد تعادل در معاملات جلسات حراج حضوری سکه و شمش طلا در بانک کارگشایی از تاریخ 21 تا 26 اسفندماه جاری در دو نوبت ظهر و بعد از ظهر انجام میشود.
کد مطلب 1272257
نظر شما