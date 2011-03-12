حراج روزانه شمش طلا و سکه در دو نوبت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به منظور پاسخ گویی به نیاز بازار طلا و ایجاد تعادل در معاملات جلسات حراج حضوری سکه و شمش طلا در بانک کارگشایی از تاریخ 21 تا 26 اسفندماه جاری در دو نوبت ظهر و بعد از ظهر انجام می‌شود.

