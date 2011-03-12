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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

بانک مرکزی اعلام کرد:

حراج روزانه شمش طلا و سکه در دو نوبت

حراج روزانه شمش طلا و سکه در دو نوبت

بنابراعلام بانک مرکزی، بانک کارگشایی از امروز شنبه در دو نوبت به حراج سکه و شمش طلا اقدام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به منظور پاسخ گویی به نیاز بازار طلا و ایجاد تعادل در معاملات جلسات حراج حضوری سکه و شمش طلا در بانک کارگشایی از تاریخ 21 تا 26 اسفندماه جاری در دو نوبت ظهر و بعد از ظهر انجام می‌شود.
 

کد مطلب 1272257

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