مشکل اعزام زنان کمتر از 45 سال به حج همچنان پابرجاست

علی غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعزام زنان زیر 45 سال به عمره مفرده افزود: مقامات سعودی نسبت به ورود زنان به عربستان سخت گیریهایی انجام می دهند که البته در برخی مواد با رایزنیهای سازمان حج این مشکل برطرف شده است.

به گفته وی، به منظور جلوگیری از بروز هر مشکلی بهتر است زنان دارای سن کمتر از 45 سال با یکی از محارم خود به عربستان سفر کنند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت: در طی مدت آغاز اعزامها تا کنون حدود 90 هزار زائر به عربستان اعزام شده اند و روزانه بین 13 تا 14 پرواز از استانهای مختلف کشور انجام می شود.

به گفته وی، در حال حاضر اعزامها بدون هیچ مشکلی و براساس برنامه زمانی از پیش تعیین شده در حال انجام است و تا 12 مرداد ماه سال آینده نیز به طول می انجامد.