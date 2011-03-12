بانوان سهمی بسزایی در فدراسیون انجمن های ورزشی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیپور در نشست نایب رییسان بانون فدراسیون انجمن های ورزشی تاکید کرد که بانوان نقش بسزایی در فدراسیون انجمن های ورزشی دارند و ما تلاش داریم تا خانم ها در رشته های مختلف حضوری مقتدرانه داشته باشند.

رئیس این فدراسیون در این جلسه که مرضیه اکبر آبادی معاون امور ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی، زهرا ناطقی نایب رییس فدراسیون بانوان فدراسیون و نایب رییسان بانوان انجمن های ورزشی حضور داشتند، افزود: بیش از نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند و آنها باید در مسائل فرهنگی و ورزشی نقش فعالی داشته باشند.



وی افزود: ‌سعی ما بر این است که به موازات برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در بخش آقایان، حتما رقابتهای رده بانوان نیز برگزار شود و در این راه از هیچ کوشش و حمایتی دریغ نخواهیم ورزید.



رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی در ادامه افزود : اگر به بانوان فرصت داده شود و آنها حمایت شوند ، یقینا می توانند در عرصه مسابقات معتبر نتایج خوبی بگیرند که نمونه بارز آن در رشته "‌کبدی " به چشم آمد.

علیپور در ادامه گفت: اخیرا مسابقات سافت بال بانوان در بندرعباس برگزار شد که خوشبختانه تمامی امور آن بر عهده خانمها بود که طبق گزارشات، کیفیت این دوره در مقام مقایسه با دوره های قبل، بالاتر بوده است. رییس فدراسیون انجمن های ورزشی گفت: 6 رشته از 14 رشته موجود در فدراسیون انجمن های ورزشی قابلیت حضور در بازیهای المپیک و آسیایی را دارند ، لذا سال آینده باید تلاش بیشتری کرد و در پرتو هم اندیشی و زحمت بتوان به هدف رسید.



وی همچنین خطاب با نایب رییسان بانوان فدراسیون انجمن های ورزشی گفت: سال 90 باید سال نواندیشی باشد و سیستم حرف اول را بزند.

علیپور اضافه کرد: اگر یک خانم فعال و کارا باشد ، بعید نیست که حتی او را به عنوان رییس آن انجمن منصوب نمایم و از او حمایت کنم.



علیپور در پایان ابراز امیدواری کرد که نایب رییسان بانوان با ارایه برنامه قوی ، جدیت را سرلوحه امور قرار دهند و جدی تر از سالجاری به پیش بروند.



دراین نشست مرضیه اکبر آبادی و ناطقی صحبت کردند و نایب رییسان بانوان ضمن برشمردن مشکلات حوزه کاری خود ، پیشنهادهایی را نیز ارایه دادند.