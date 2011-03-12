قائمشهر میزبان نخستین جشنواره هندبال مازندران شد

کیوان مطلب زاده به مهر گفت: این جشنواره با حضور پنج شهرستان آمل، بابل، قائمشهر، ساری و بهشهر، 23 اسفندماه در قائمشهر برگزار می شود.

وی افزود: جشنواره هندبال مازندران گرامیداشت مرحوم "یدالله مطلب زاده" از بنیانگذاران هندبال در این استان برگزارمی شود.

دبیرهیئت هندبال مازندران، با اشاره به اینکه در مجموع 150 نونهال هندبالیست این استان در جشنواره هندبال قائمشهر حضور پیدا خواهند کرد، ادامه داد: شناسایی استعدادهای هندبال در سنین پایه به منظور پشتوانه سازی در این رشته ورزشی در مازندران از اهدف برگزاری جشنواره هندبال در قائمشهر است.

مطلب زاده اضافه کرد:‌ خوشبختانه در دو سال گذشته توجه جدی به مدارس هندبال در مازندران شده و پیش بینی می شود، این استان بتواند در سالهای آینده در رشته هندبال در سطح کشوری خوش بدرخشد.

وی یادآورشد: از نقی ناری، سرمربی تیم ملی هندبال جوانان کشورمان که در اردوی تیم ملی در مازندران حضور دارد، دراین جشنواره دعوت شد.