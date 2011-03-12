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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

پیام رئیس مجلس به کنگره شهدای شهرک شهدای دزفول

پیام رئیس مجلس به کنگره شهدای شهرک شهدای دزفول

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی به کنگره شهدای شهرک شهدای دزفول، یاد شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به ویژه شهیدان دزفول را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

بار دیگردر محفلی نورانی و آمیخته با عطر و بوی رشادت و ایثار شهیدان والامقام و عزیز ملت سرافراز ایران به گرامیداشت یاد و خاطره آنان نشسته ایم.

آنان جاودانه های همیشه تاریخ این ملت می باشند و حکایت جلوه های رزم و جانفشانی هایشان در طول سالهای حماسه و دفاع مقدس در لحظه لحظه های حیات معنوی این نظام ثبت و ضبط گردیده است.

شهیدان آبرو و عزت ما هستند، زنده و سرشار از شکوه و عظمت در بارگاه الهی، عند ربهم یرزقون، آنان منبع بی انتهای برکت و رحمت از نعمات خداوند برای این ملت می باشند.

برپایی یادواره شهدا تنها تجلیل از آنان نیست بلکه تذکر و بازخوانی عظمت دستاوردهای اعجازگونه آنان برای تثبیت امنیت و آسایش و رفاه و آزادی و آزادمردی است که با قطره قطره های خون مقدس آنان به دست آمده است.

انشاءالله حاصل تلاش و کوشش همه عزیزان در برپایی این همایش و محفل نورانی عنایت و توجه خاص همه شهیدان این نظام به ما بازماندگان از قافله عشق و معرفت باشد که تا هستیم باید ادامه دهنده راه آنان باشیم و درس های این مکتب راستین همچون رود جاری کام تشنگان نسل های بعدی نیز از آن سیراب گردد.

درود و سلام خداوند بر همه شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به ویژه شهیدان دزفول.

کد مطلب 1272264

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