پیام رئیس مجلس به کنگره شهدای شهرک شهدای دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

بار دیگردر محفلی نورانی و آمیخته با عطر و بوی رشادت و ایثار شهیدان والامقام و عزیز ملت سرافراز ایران به گرامیداشت یاد و خاطره آنان نشسته ایم.

آنان جاودانه های همیشه تاریخ این ملت می باشند و حکایت جلوه های رزم و جانفشانی هایشان در طول سالهای حماسه و دفاع مقدس در لحظه لحظه های حیات معنوی این نظام ثبت و ضبط گردیده است.

شهیدان آبرو و عزت ما هستند، زنده و سرشار از شکوه و عظمت در بارگاه الهی، عند ربهم یرزقون، آنان منبع بی انتهای برکت و رحمت از نعمات خداوند برای این ملت می باشند.

برپایی یادواره شهدا تنها تجلیل از آنان نیست بلکه تذکر و بازخوانی عظمت دستاوردهای اعجازگونه آنان برای تثبیت امنیت و آسایش و رفاه و آزادی و آزادمردی است که با قطره قطره های خون مقدس آنان به دست آمده است.

انشاءالله حاصل تلاش و کوشش همه عزیزان در برپایی این همایش و محفل نورانی عنایت و توجه خاص همه شهیدان این نظام به ما بازماندگان از قافله عشق و معرفت باشد که تا هستیم باید ادامه دهنده راه آنان باشیم و درس های این مکتب راستین همچون رود جاری کام تشنگان نسل های بعدی نیز از آن سیراب گردد.

درود و سلام خداوند بر همه شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به ویژه شهیدان دزفول.