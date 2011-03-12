وقوع پس لرزه 6.8 ریشتری در "هونشو"/ آسیب گسترده به تاسیسات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در پی زمین لرزه 8.9 ریشتری در ژاپن، بیش از 20 پس لرزه قوی ساحل شرقی "هونشو" را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری ژاپن اعلام کرد که امروز شنبه پس لرزه ای به قدرت 6.8 ریشتری ساعت 7:51 دقیقه به وقت محلی ساحل شرقی هونشو را لرزاند اما هیچ گزارشی درباره شمار تلفات یا میزان خسارت منتشر نشده است.

شرکت برق توکیو (TEPCO) امروز شنبه درباره قطع برق نه تنها در مناطق زلزله زده بلکه در کل مناطق ژاپن هشدار داد.

همچنین العربیه نیز از احتمال آسیب کلی یکی از تاسیسات هسته ای ژاپن خبر داد.

خبر دیگر اینگه نخست وزیر ژاپن امروز شنبه توکیو را برای بازدید از مناطق زلزله زده شمال شرق این کشور ترک کرد.

همچنین نخست وزیر نیوزلند امروز شنبه اعلام کرد که یک تیم امداد و نجات امروز به ژاپن برای کمک به زلزله زدگان اعزام می شوند.

خبر دیگر اینکه وزیر خارجه استرالیا امروز شنبه اعلام کرد که این کشور تیمی از نیروهای امداد را برای کمک به دولت ژاپن برای مقابله با شدیدترین زلزله 140 سال اخیر اعزام می کند.

همچنین در پی زمین لرزه 8.9 ریشتری و سونامی در ساحل شرقی ژاپن، "جری براون" فرماندار ایالت کالیفرنیا حالت فوق العاده را در برخی از مکان ها که تحت تاثیر سونامی قرار گرفتند، اعلام کرد.

در همین حال نخست وزیر ژاپن در دیدار از تاسیسات هسته ای در "فوکوشیما" گفت که تشعشعات ناچیزی از یکی از راکتورها آزاد شده است.

خبر دیگر اینکه دولت نیوزلند از تکذیب هشدار درباره احتمال وقوع سونامی در این کشور خبر داد.