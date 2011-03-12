"و نیز روز بگذرد" در تهران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "و نیز روز بگذرد" به کارگردانی مقداد افشار که اواخر هفته گذشته آغاز شده به مرز 30 درصد رسیده و گروه هم اکنون در تهران مشغول کار هستند.

طبق برنامه‌ریزی‌ها تا اواخراسفند تصویربرداری این فیلم تلویزیونی ادامه دارد. علی طالب لو، افشین نخعی، مژگان ترانه، غلامرضا اصانلو، فریبا ترکاشوند، پریا مردانیان، علی خلج، غزل شجاعی، پرشیان علیزاده، رضا رضایی‌دولت، علی فیروزی زاهدان، ستاره کاظمی، میلاد اصلانی، علی اکبر مهرآسا، یاسگل ابراهیمی، امید صفری، حسین بخشی‌پور و... از بازیگران اصلی این تله فیلم هستند.

"و نیز روز بگذرد" داستان کودکانی است که خانواده‌هایشان برای آنان مسابقه‌ای طراحی کرده‌اند و کودکان برای انجام مسابقه با نظارت خانواده وارد اجتماع می‌شوند و....

محمد افشار تهیه‌کنندگی این تله فیلم را به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما برعهده گرفته و سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از مجری طرح: مهدی ورپایی، برنامه‌ریز: ایمان یزدی، دستیار اول کارگردان: علی‌اکبر مهرآسا، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: مریم ابراهیمی، مدیر تصویربرداری: جلال زارع، صدابردار: اشکان پورتاجی، طراح گریم: علی حامدی، مدیر تولید: حسین بخشی‌پور، هماهنگی تولید: امیر تجربه، طراح صحنه: مقداد افشار، طراح لباس: نسرین پورجوادخواه، منشی صحنه: مژگان قاضی‌زاده.