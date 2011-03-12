به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله ای که در ژاپن رخ داد نه تنها خسارات جانی و مالی به این کشور آسیای شرقی وارد کرد بلکه محور زمین را حدود 10 سانتیمتر جابجا کرد.

به گفته ریچارد گروس ژئوفیزیکدان ناسا در اثر این جابجایی، سرعت چرخش زمین افزایش یافته و موجب شده است که 1.6 میکروثانیه از طول روزها کم شود. یک میکروثانیه برابر با یک میلیونیم ثانیه است.

براساس گزارش نیوساینتیست، شدت این زمین لرزه 8.9 ریشتری به حدی گسترده بود که گسل آن 40 متر حرکت کرد. طول این گسل 300 تا 400 کیلومتر و عرض آن 100 کیلومتر است.

در زلزله سال 2004 سوماترا محور زمین 7 سانتیمتر خطی و 2 میلیونیم ثانیه قوسی جابجا شد به میزان 6.8 میکروثانیه از طول روز کم کرد. در زلزله شیلی دسال گذشته محور زمین حدود 8 سانتیمتر تغییر کرد.

تغییرات دستگاههای لرزه نگاری در زمان وقوع زلزله ژاپن

مهمترین دستگاههای لرزه نگاری دنیا در مراکز تحقیقاتی ژئوفیزیک از آلمان و اسکاتلند تا فرانسه و آمریکا در زمان وقوع زلزله 11 مارس ژاپن تغییرات امواج زمین را ثبت کردند که روزنامه لارپوبلیکا در گزارشی تصاویر این نقشه ها را منتشر کرد: