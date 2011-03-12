2 کتاب در گلستان روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تالیف کتاب اکوفیزیولوژی گیاهی توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از جمله این کتابهاست.



جلد اول کتاب اکو فیزیواوژی گیاهی توسط دکتر مه لقا قربانلی عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی گرگان و بهاره الهوردی ممقانی تالیف و روانه بازار کتاب شد.

مولفان در مقدمه کتاب آورده اند که اکو فیزیولوژی گیاهی بررسی رشد و نمو، تولید مثل و پراکنش جغرافیایی گیاهان و برهم کنش آنها با عوامل فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی محیط است.

این کتاب دردو جلد مکانیسمهای اکوفیزیولوژیک گیاهان را در سطح فیزیولوژی، بیوشیمیایی و بیولوژی مولوکولی بررسی می کند که در فصل اول جلد نخست این کتاب مقدمه ای در مورد رشد و نو گیاهان و پاسخ آنها در ارتباط با تنشها محیطی است.

در سه فصل دیگر عوامل موثر در رشد و نمو شاملمواد معدنی آب و نقشهای مهم آنها و عامل دما در رابطه با فرایندهای گیاهی شرح داده شده است.

گفتنی است این کتاب در 329 صفحه، تیراژ دو هزار نسخه و به قیمت 75 هزار ریال توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی گرگان روانه بازار کتاب شده است.

ترجمه کتاب رفتار سازمانی توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

جلد اول کتاب رفتار سازمانی (رفتار فرد در محیط کار) توسط کامبیز اسماعیل نیا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و کامران شیروانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر ترجمه و روانه بازار کتاب شد.

مترجمان در مقدمه کتاب آورده اند: رفتار سازمانی مطالعه و کاربرد دانشی پیرامون کیفیت اعمال افراد به صورت فردی یا گروهی در درون سازمان است و آشنایی با این علم به مدیران کمک می کند که چگونه کارکنان با وجود میزان روبه رشد تغییرات جمعی، تغییر ساختار و کوچک سازی شرکتها و رقابت فزاینده جهانی بهتر باهم کارکنند تا به بهره وری بیشتر و رضایت شغلی بالاتری دست یابند.

این کتاب در10 فصل مباحثی چون نیروهای متغیردهنده انسانها و سازمانها، مدیریت ارتباطات، اصول انگیزش، کاربردهای انگیزش، رهبری ، تفویض و مشارکت، رضایت شغلی، رفتار متقابل، مدیریت تغییر، اضظراب و مشاوره را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

گفتنی است این کتاب در 388 صفحه، تیراژ دو هزار نسخه و به قیمت 65 هزار ریال توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی گرگان روانه بازار کتاب شده است.