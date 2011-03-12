مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم امید به لطف پیروزی در مسابقه رفت با یک تساوی در زمین قرقیزستان به مرحله دوم صعود کرد و باید از فرصتی که تا مرحله بعد باقی است، تیم امید را با سازماندهی بهتری مهیای مسابقات مقدماتی المپیک کنیم.

نبی در خصوص نتیجه ضعیف تساوی تیم فوتبال امید در مسابقه برگشت مقابل قرقیزستان اظهار داشت: به اعتقاد من قرقیزها تیم دونده و با انگیزه ای بودند که درمسابقه رفت در تهران نیز نشان دادند به راحتی قابل عبور نیستند ضمن اینکه آنها درمسابقه برگشت از برخی مسائل جانبی نیز استفاده کردند تا نتیجه بازی را تغییر دهند که در این زمینه ناموفق بودند.

وی تصریح کرد: همین تیم درجه سوم قرقیزستان نشان داد که تیم امید برای صعود به المپیک راه سختی پیش رو دارد و حریفان آینده به مراتب قوی تر و دشوارتر خواهند بود و عبور از سد آنها به سادگی امکان پذیر نیست و باید تیم امید را برای بازیهای دشوارتری آماده کنیم .

دبیرکل فدراسیون فوتبال در مورد آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان اظهار داشت: مذاکرات در این زمینه از طریق امور بین الملل و با هماهنگی کمیته تیم های ملی و آقای معینی با چند مربی خارجی از جمله یکی دو مربی صاحب نام ترکیه ادامه دارد و در صورت انجام توافقات لازم احتمالا پس از تعطیلات نوروز سرمربی جدید تیم ملی معرفی خواهد شد.

نبی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تقویم 89 فدراسیون بطور کامل به مرحله اجرا درآمده است اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری تمامی بخش های اجرایی کلیه فعالیت های پیش بینی شده در برنامه سالیانه فدراسیون بطور تمام کمال به اجرا درآمده و از این نظر فدراسیون فوتبال جزو فدراسیون های ممتاز به شمار می رود.

وی در مورد برگزاری مجمع سالیانه و پایانی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: مجمع سالیانه فدراسیون احتمالا اواسط سال آینده و در پایان سال مالی برگزار خواهد شد که احتمالا آخرین مجمع عادی فدراسیون پیش از انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال خواهد بود.