وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: چشم عقاب رمان تاریخی است که روایت داستانی آن درباره یک خواهر و برادر است که تمام سعی خود را میکنند کتابخانه قلعه الموت را از دست مغولها در زمان سقوط نجات دهند.
این نویسنده افزود: قلعه الموت در شمال شرقی روستای گازرخان و بر فراز کوهی از سنگ به ارتفاع ۲۱۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد و در زمان حمله مغول موقعیت خاصی داشت. این کوه از نرمه گردن شروع شده و به طرف مغرب ادامه پیدا کرده است و نوجوانان باید با این موقعیتهای تاریخی آشنا شوند.
وی با اشاره به اینکه پیرامون این دژ از هر چهار سو پرتگاه است و تنها راه ورود به قلعه در انتهای ضلع شمال شرقی است است، اظهارکرد: تمامی این جوانب و دلایلش در این کتاب ذکر شده است.
هجری ادامه داد: قلعه الموت یکی از منحصر به فردترین دژهای تاریخی ایران است که در منطقه رودبار الموت از توابع قزوین واقع شده است، نام الموت در تاریخ ایران با نام اسماعیلیه گره خورده و حسن صباح به عنوان رهبر فرقه اسماعیلیه از این قلعه به عنوان پایگاه حکومت خود و ترویج عقاید اسماعیلیه بهره میبرده است.
وی اضافه کرد: یکی از قصههای مربوط به امام علی (ع) را به زبان روان و مفهوم ساده بازآفرینی کردهام که به زودی راهی بازار نشر میشود.
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