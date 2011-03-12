سرمربی سابر ایران: شانس کسب مدال طلا را داشتیم/ داوری ضعیف بود

سرمربی تیم سابر شمشیربازی ایران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تایلند درخصوص باخت امروز شنبه تیم ایران به هنگ کنگ گفت: تیم هنگ کنگ تیم ضعیفی نبود و برابر ما بسیار خوب بازی کرد. آنها از یک مربی اهل مجارستان بهره می بردند. در مجموع تیم هنگ کنگ قدرتمند و همه بازیکنان آن در یک سطح بازی می کردند.

وی افزود: البته شمشیربازان ایرانی هم بسیار خوب کار کردند و بی خود و بی جهت بازی را واگذار نکردند. رقابت تیم ما با تیم هنگ کنگ پایاپای و نزدیک بود.

"کورین کوف" با اشاره به اینکه داوری این مسابقات کمی اشکال داشت، خاطرنشان کرد: با این وجود تیم ما خوب کار کرد اما درنهایت نتیجه را واگذار کرد.

وی در مورد سطح ورزشکاران ایران در این مسابقه نیز گفت: سطح آمادگی شمشیربازان جوان ایران در این رقابتها در حد کسب مدال طلا هم بود اما شرایط خوب تیم هنگ کنگ و تا حدی داوری مسابقات در باخت تیم ما تاثیر گذار بود.

سرمربی تیم سابر کشورمان ادامه داد: در مجموع فرزاد باهر عملکرد بهتری نسبت به دیگر هم تیمی های خود داشت. این بازیکن در بخش انفرادی برای کسب مدال بدشانسی آورد.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا طی روزهای 14 تا 22 اسفندماه در تایلند برگزار می شود.