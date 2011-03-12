کلنگ منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ایرج ندیمی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صنایع همچنین از دو پروژه صنعتی کاشی کاژه و پاک مایه اسلام آبادغرب که بزودی افتتاح می شوند، بازدید کرد.

معاون وزیر صنایع در جلسه شورای اداری اسلام آباد غرب نیز گفت: ما مدافع هرگونه تولید و صنعت هستیم و از همه سرمایه گذاران حمایت می کنیم.

ایرج ندیمی افزود: دولت با راه اندازی صندوق توسعه ملی یک فرصت جدید را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته تحریم های زیادی علیه ما شکل گرفته که هر کدام از این تحریم ها فرصتی شده برای خود کفایی کشورمان، گفت: به دنبال این هستیم که سرمایه گذاری صنعتی در کشورمان رونق پیدا کند، زیرا این امر به ایجاد و حفظ اشتغال نیز منجر می شود.

ندیمی عنوان کرد: استان کرمانشاه با موقعیت ممتاز و پتانسیل هایی که دارد باید به رتبه های بالای صنعتی در سطح کشور دست پیدا کند.

اسلام آباد غرب با مشکل بیکاری روبرو است

صدرالله بابلی فرماندار اسلام آبادغرب نیز در این جلسه گفت: مردم استان کرمانشاه بویژه شهرستان اسلام آباد غرب لحظه ای دست از حمایت از امام(ره) و ولایت در دوران دفاع مقدس بر نداشته اند و تقدیم هزار و217 شهید والامقام، دوهزار و176جانباز سرافراز و 130 آزاده و تحمل 400 بار بمباران هوایی همگی نشانگر ایثار و از خود گذشتگی و دفاع این مردمان است.

فرماندار اسلام آباد افزود: با وجود پتانسیل و قابلیتهایی که شهرستان به لحاظ قرار گرفتن در مسیر چهار استان و نزدیکی به کشور عراق دارد، متاسفانه با مشکل بیکاری جوانان مواجه است که امیدواریم روز به روز رونق صنعت در این شهرستان بیشتر شود.

در ادامه حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آبادغرب در مجلس نیز اظهار داشت: با راه اندازی منطقه ویژه اسلام آباد این منطقه محروم تبدیل به یک منطقه پیشرفته خواهد شد.

وی افزود: وجود قابلیتهای خاص مناطق ویژه از جمله معافیتهای مالیاتی بر این رونق خواهد افزود و با راه اندازی مناطق ویژه شهرستانهای مهران و قصرشیرین که مکمل منطقه ویژه اقتصادی شهرستان اسلام آباد غرب هستند راه برای حضور صنعتگران و سرمایه گذاران هموار می شود.