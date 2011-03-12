به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان زنجان افزود: با برنامه ای که از سوی اداره صنایع و معادن استان ارائه شد این شاخص ها تنها به اندازه دو رتبه تا پایان برنامه پنجم توسعه ارتقاء خواهد یافت که این امر با توجه به ظرفیت های استان قابل قبول نیست.

رئوفی نژاد اظهار داشت: ما باید رسیدن به رتبه های بهتر و بهبود و ارتقای جایگاه صنعتی و معدنی استان را مدنظر قرار داهیم تا برای رسیدن به آن تلاش کافی و بیشتر از میزان جاری انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: استان هایی که دارای جایگاه مطلوبی در این زمینه هستند نیاز به تلاش چندانی ندارند و شاید هم انگیزه ای نداشته باشند اما تلاش بیشتر برای استان هایی است که رتبه و شاخص آنها پایین است.

نماینده عالی دولت در استان زنجان، با بیان اینکه استان زنجان هم اکنون دارای رتبه 15 در بخش صنعت و رتبه 12 در بخش معدن است، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت استان و ارتقای سالانه یک رتبه، این شاخص ها در پایان برنامه پنجم توسعه در سال 1394 به ترتیب به 10 و هفت برسد.

رئوفی نژاد به برنامه ریزی دو ساله ستاد عمران شهری اشاره کرد و گفت: از سال آینده بودجه عمرانی فقط به پروژه هایی که عملیاتی شده و دارای پیشرفت فیزیکی باشند تخصیص می یابد.

وی تصریح کرد: بودجه عمران شهری و روستایی در قالب بودجه عملیاتی به شهرداری ها داده می شود و تخصیص حتی یک ریال آن خارج از نظارت، مدیریت و نظر معاونت عمرانی استانداری نخواهد بود.