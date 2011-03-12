مودم های وایمکس ایرانسل رایگان شد/ ارائه تخفیف در اشتراک وایمکس

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی متقاضیان وایمکس ایرانسل در فاصله زمانی 20 اسفند 89 تا 20 فروردین 90 با انتخاب طرح تعرفه نامحدود با سرعت‌های 128 ، 256 و یا 512 کیلوبیت بر ثانیه و پرداخت هزینه اشتراک سه ماه اول در هنگام ثبت نام از تخفیف ویژه در هزینه اشتراک و همچنین یک دستگاه مودم رایگان USB، داخلی و یا Wi-Fi بهره‌مند می‌شوند.

متقاضیان در صورت انتخاب مودم داخلی ایرانسل از حداکثر 29 درصد تخفیف ویژه در هزینه اشتراک نیز بهره‌مند خواهند شد. همچنین متقاضیان استفاده از مودم فضای باز می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت قیمت آن، مودم فضای باز دریافت کنند.

از سوی دیگر و در همین بازه زمانی، ایرانسل به مشترکان قدیمی خود ترافیک اضافه هدیه می‌دهد. براین اساس در صورتیکه مشترکان قدیمی ایرانسل تا سوم فروردین 90 طرح تعرفه‌ پایه انتخابی وایمکس خود را تمدید کنند حجم ترافیک مربوط به طرح انتخابی‌شان دو برابر خواهد شد. به عنوان مثال اگر طرح انتخابی مشترکی 128 کیلوبیت بر ثانیه پایه با ترافیک ماهانه 3 گیگابایت باشد می تواند به جای 3 گیگابایت ترافیک ماهیانه به اندازه 6 گیگابایت از سرویس وایمکس ایرانسل استفاده کند.

کاربران جدید وایمکس ایرانسل نیز در صورتی که ثبت‌نام خود را در فاصله 20 اسفند 89 تا 20 فروردین 90 انجام دهند می‌توانند از این ترافیک هدیه استفاده کنند.

همچنین آن دسته از کاربرانی که در این بازه زمانی، هزینه سرویس وایمکس خود را از طریق کارت‌های شارژ ایرانسل پرداخت کنند دو درصد اعتبار هدیه دریافت خواهند کرد که به عنوان اعتبار در حساب وایمکس‌شان منظور می‌شود.

خدمات وایمکس ایرانسل در حال حاضر با سرعت 128کیلوبیت بر ثانیه تا دو مگابایت بر ثانیه براساس تقاضا در 12 شهر اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، کرج، مشهد، شهریار، خمینی شهر، شهر قدس، قرچک و خوراسگان ارائه می‌شود.