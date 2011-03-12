به گزارش خبرنگار مهر، این هفته جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای سه شنبه، دوشنبه برگزار می شود و به احتمال زیاد اسامی نهایی اعضای هیئت امناء به شورا ارائه می شود.

پیش از این منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن ارائه پیشنهادات اعضای شورا درباره اسامی هیئت امناء خبر داده بود و مخبردزفولی هم یادآور شده بود که 10 تا 15 نفر به شورا معرفی شده اند.

به گزارش مهر، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه 26 بهمن ماه این شورا که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که از مدت‌ها قبل آغاز شده بود پایان داد.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از جلسه 26 بهمن ماه این شورا از اصلاح ماده 1 بند 10 اساسنامه دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: هیئت موسس دانشگاه آزاد دو هفته فرصت خواهد داشت تا افراد پیشنهادی خود را برای هیئت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند و شورا در جلسات آتی خود نسبت به تایید نفرات معرفی شده اهتمام خواهد ورزید.

همچنین بر اساس بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است مقرر شده تا 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچگونه سمت مدیریتی و حکومتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی نداشته باشند، به ‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با معرفی اعضای شورا به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درآیند.