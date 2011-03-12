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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

"شوق پرواز" دو ماه دیگر آماده پخش می‌شود

"شوق پرواز" دو ماه دیگر آماده پخش می‌شود

مجموعه "شوق پرواز" به کارگردانی یدالله صمدی با پایان مراحل فنی، برای پخش از تلویزیون آماده می‌شود.

ناصر دهقانی مجری طرح این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تدوین تمام شده و صداگذاری و ساخت موسیقی متن ادامه دارد، دو ماه دیگر مجموعه آماده پخش می‌شود.

مجموعه "شوق پرواز" بخش‌هایی از زندگی سرلشگر خلبان عباس بابایی را به تصویر می‌کشد، این مجموعه در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای توسط موسسه فرهنگی شاهد تهیه می‌شود. جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده مجموعه است. "شوق پرواز" از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

شهاب حسینی، الهام حمیدی، ستاره اسکندری، افسانه بایگان، سعید نیک‌پور، شهرام حقیقت دوست، بهمن زرین‌پور، مهران رجبی، مینا جعفرزاده، حسن جوهرچی و فخرالدین صدیق شریف بازیگران این مجموعه هستند.
 
یدالله صمدی فیلم‌های سینمایی "ایستگاه"، "ساوالان"، "کلانتری غیرانتفاعی"، "دمرل" و... را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1272282

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