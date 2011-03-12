به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، میدان التغییر صنعا محل تحصن معترضین یمنی هم اکنون شاهد درگیری گسترده میان نیروهای امنیتی یمن و تحصن کنندگان است. در این درگیری همچنین 8 خبرنگار زخمی شدند.

علاوه بر نیروهای امنیتی یمن اوباش طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور یمن نیز در سرکوب معترضین مشارکت دارند.

نیروهای یمنی از صبح امروز با استفاده از باتوم، تیراندازی و گازهای سمی سعی در متفرق کردن مردم دارند و تمامی راه های ورودی به میدان التغییر را مسدود کرده اند.

قساوت نیروهای امنیتی یمن به حدی است که مانع از ورود تیم پزشکان به میدان التغییر شده اند. در این درگیری دستکم بیش از 300 نفر کشته و زخمی شده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که همزمان با تحصن معترضین در میدان التغییر هزاران دانش آموز یمنی در شهر "تعز" با برپایی تظاهراتی کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت را خواستار شدند. بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در تظاهرات این شهر دستکم 2 نفر زخمی شدند.

خاطرنشان می شود اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهور یمن و وعده های دروغین وی خشم مردم این کشور را بیش از پیش برانگیخت به طوری که شهروندان معترض یمنی روز گذشته را جمعه خشم اعلام کرده و تظاهرات گسترده ای علیه علی عبدالله صالح برپا کردند.