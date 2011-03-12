حرفه آموزی و کسب شغل اولویت کمیته امداد باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در دیدار با مدیر، معاونان، کارشناسان و کارمندان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، گرایش و سوق دادن افراد تحت پوشش کمیته امداد به حرفه آموزی و کسب مهارت و شغل را بسیار تاثیرگذار و اثربخش برای جامعه عنوان و اظهار داشت: در کنار تلاش برای رسیدن به این هدف مهم باید در راستای ارائه آموزش، توجه به مسائل بهداشتی و خدمات رسانی به این افراد نیز اقدام کرد.

وی تاکید کرد: در بحث درمان و بهداشت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) باید یک کار ویژه صورت گیرد و به ارائه آموزش خانواده نیز توجه ویژه شود.

هاشمی توجه به بسط و گسترش فرهنگ کار را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: با حرکت به این سمت از یک سو زمینه های اشتغال و کار افراد و از سوی دیگر پویایی و رونق اقتصاد نیز فراهم می شود، لذا همه باید نهایت تلاش و کوشش خود را در جهت توسعه فرهنگ کار بکار گیریم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد باید به سمت کسب مهارت و حرفه آموزی سوق داده شوند زیرا این روند منجر به سرمایه گذاری بلند مدت به منظور توانمندسازی آنها می گردد.

وی خواستار تشکیل جلسه مشترکی بین مدیریت کمیته امداد استان با صنعتگران، پزشکان و خیرین به منظور جلب نظر این افراد برای رفع مشکلات مددجویان شد و گفت: همه باید به این موضوع توجه داشته باشیم که جامعه ای امن و دارای شرایط لازم برای سرمایه گذاری است که ناهنجاری های اجتماعی آن بسیار پائین باشد، بنابراین تلاش برای توانمند ساختن افراد تحت پوشش با حمایت و کمک دیگر اقشار کاری ضروری و اثر بخش است.

سپرده های مردم استان کرمانشاه در بانکها نصف میانگین کشوری است

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به سپرده های مردم استان نزد بانک ها خاطر نشان کرد: سپرده های مردم استان نصف میانگین کشوری است و از سوی دیگر سرانه درآمد مردم استان 1.9 درصد در حالیکه این رقم برای استان های برخوردار3.6درصد است،لذا همه باید تلاش کنیم تا روحیه قناعت در جامعه نهادینه گردد و مردم به سمت پس ازنداز کردن درآمد خود نیز گرایش داده شوند.

هاشمی در ادامه با اشاره به تلاش ها و زحمات طاقت فرسای پرسنل کمیته امداد برای رفع مشکلات افراد تحت پوشش خاطر نشان کرد: این کار و فعالیت خیر شما در پیشگاه خداوند متعال بی نصیب نخواهد ماند و بدون تردید ثواب دنیوی و اخروی نصیب شما خواهد شد.

در ادامه این جلسه اعضای حاضر به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات خود در خصوص فعالیت های این نهاد و رفع مشکلات و مسائل پیش روی اقشار آسیب پذیر جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان پرداختند.